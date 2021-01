Sachsenhausen: Die Einwohner schätzen ihren Ort

Sachsenhausen

Der Fußballverein TuS 1896, die Kirche, viel Wasser: All das ist vielen Oberhavelern geläufig, wenn es um Sachsenhausen geht. Dass der Ort aber noch viel mehr zu bieten hat, zeigt ein Gespräch mit den Anwohnern. Margita Munkelt, vielen als ehemalige Inhaberin der Schleusen-Apotheke in der Granseer Straße bekannt, ist mittlerweile ein echtes Urgestein in dem Oranienburger Ortsteil. „Seit 1977 wohne ich hier“, erzählt sie. Früher fuhr sie sogar noch den Apothekenbus, mit dem sie Medikamente auf den Dörfern verteilte. „Da kennt man natürlich irgendwann fast jeden, und einige Familien sogar über mehrere Generationen.“

Margita Munkelt führte über lange Jahre die Schleusen-Apotheke in Sachsenhausen. Quelle: Robert Roeske

Auch auf die Frage, was Sachsenhausen denn lebens- und liebenswert macht, hat sie eine Antwort parat. „Natürlich die Bürger, die hier noch zusammenhalten“, erklärt sie. Dabei würden auch die neu hinzu Gezogenen nicht vergessen und immer schnell in die Gemeinschaft integriert. Auch der Ortsbeirat, dem Margita Munkelt angehört, engagiere sich sehr für die Bürger. „Außerdem haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen“, sagt sie und meint damit neben der Grund- und Gesamtschule auch den sportlichen und kulturellen Hintergrund des Ortes.

Die Kuita Sachsenhausen wird derzeit umgebaut. Quelle: Robert Roeske

Ideen hat sie aber trotzdem noch parat. „Es fehlt einfach eine Kneipe hier im Ort“, befindet sie. Aber dort sei man ebenso im Gespräch wie zu einer möglichen Reaktivierung des Steges, der früher an der Sachsenhausener Schleuse über das Wasser nach Malz führte. „Da wollen wir drum kämpfen, um den wieder zu bekommen.“

Zentral gelegen

Seit 1983 wohnt Christian Reymann in Sachsenhausen. „Der Ort ist sehr zentral gelegen“, befindet er. Man sei schnell in Berlin, aber auch in 2 ½ Stunden an der Ostsee. „Wir haben drei Kinder, das war uns damals schon wichtig“, sagt er. Seine Frau machte sich damals in Sachsenhausen mit „Annis Boutique selbstständig“, heute befindet sich eine Physiotherapie in dem Gebäude.

Christian Reymann wohnt seit 1983 in Sachsenhausen. Quelle: Robert Roeske

Wenn es etwas gibt, dass sich Christian Reymann für Sachsenhausen wünscht, dann ist es mehr Einzelhandel. „Früher gab es mal einen Bäcker und einen Fleischer, und um die Post ist es auch schade“, findet er. Außerdem würde er es begrüßen, wenn die Schleuse Sachsenhausen wieder in Betrieb genommen würde. „Hier leben viele Wassersportler, die es sicherlich gern nutzen würden.“

Ruhig trotz Durchgangsverkehr

Direkt an der Granseer Straße, die verkehrstechnische Hauptschlagader des Ortes, lebt Patrick Hausotter seit sechs Jahren. „Es ist einfach schön ruhig hier“, findet er –trotz des Verkehrs vor der Tür. Außerdem sei Berlin nah dran, was ebenfalls vorteilhaft sei. „Eigentlich fehlt mir hier nichts. Aber es wäre schön, wenn wir wieder eine Post hätten.“ Dem stimmt sein Bekannter Steven Lohmeyer zu. „Damals gab es hier natürlich mehr, vom Gemüsehändler bis zur Sparkassenfiliale“, denkt er zurück. Dafür seien Edeka und Aldi schnell erreichbar. Steven engagiert sich in der örtlichen Feuerwehr und wohnt „schon immer“ in Sachsenhausen – in seinem Fall also seit 1988.

Beim Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen ruht der Ball derzeit aufgrund der Coronapandemie. Quelle: Robert Roeske

Auch René Bergmann verbringt schon sein ganzes Leben – also 31 Jahre – in Sachsenhausen. Vor allem der gute Kontakt zu den Nachbarn freut ihn sehr. „Gut finde ich außerdem, dass hier keine riesigen Neubausiedlungen entstehen können“, sagt er. Doch auch die Infrastruktur des Ortes bietet für den Immobilienmakler einige Vorteile.

Die Sachsenhausener könnten sich gut vorstellen, dass die Schleuse wieder in Betrieb genommen wird. Quelle: Robert Roeske

„Die Öffnungszeiten etwa von Aldi sind super.“ Für ihn persönlich, aber natürlich auch beruflich von Vorteil ist die schnelle Anbindung zur Autobahn. „Auch die Regionalbahn nach Oranienburg ist ein großer Pluspunkt“, findet der 31-Jährige. Und wer die Ruhe sucht, ist nach René Bergmanns Meinung in Sachsenhausen sehr gut versorgt. „Die Natur, umgeben von viel Wasser, das ist einfach nur schön.“ Auch der jährliche Weihnachtsmarkt an der Feuerwehr sei ein toller Anlaufpunkt für die Einwohner.

Von Stefanie Fechner