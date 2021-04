Sachsenhausen-Gedenklauf: einzeln laufen und gedenken

Oranienburg

Der Sachsenhausen-Gedenklauf 2021 ist für den 1. Mai geplant. Dann heißt es: einzeln laufen und gedenken! Die 54. Auflage des traditionell am 1. Mai stattfindenden Sachsenhausen-Gedenklaufes kann auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden. Die Veranstalter, der Landkreis Oberhavel, die Stadt Oranienburg und der Kreissportbund e.V., sowie das für die Organisation des Laufes verantwortliche Team Oberhavel e.V. rufen statt dessen alle Sportlerinnen und Sportler zu einer individuellen Aktion auf. Jede und jeder soll am Maifeiertag einzeln Sport treiben, walken oder laufen, dabei an einem der vielen historischen Gedenkorte in der Region haltmachen und dort der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken.

Corona verändert den Laufmodus

„Ich bedauere es sehr, dass der Sachsenhausen-Gedenklauf wegen der Coronapandemie ein weiteres Mal nicht stattfinden kann“, sagte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD). „Denn die Veranstaltung stellt für die Laufbewegung Oberhavels, aber auch über die Kreisgrenzen hinweg, eine feste Größe dar. Die Erinnerung an die dunkelste Stunde unserer Geschichte ist wichtig und unverzichtbar. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir auch dieses Jahr eine Alternative zum Lauf anbieten können und somit das Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers Sachsenhausen nicht ausfallen muss.“

Anmeldung beim Team Oberhavel möglich

Die Anmeldung kann über die Webseite www.team-oberhavel.de erfolgen. Hier können dann bis zum 4. Mai 2021 auch die gelaufenen Kilometer und die erreichte Zeit eingetragen werden. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich zur Erinnerung eine Urkunde auszudrucken. Willkommen sind auch Bilder vom persönlichen Gedenklauf, die im Nachhinein an die Mailadresse kontakt@team-oberhavel.de geschickt werden können. Es wird dann wieder eine Bildercollage auf der Vereinswebseite gestaltet. Bereits bezahlte Anmeldungen für den Lauf im Vorjahr werden erneut als Startberechtigung für den Sachsenhausen-Gedenklauf 2022 übertragen.

