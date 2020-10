Sachsenhausen: Hochwertiges Damenfahrrad aus Schuppen gestohlen

Sachsenhausen

In der Nacht von Freitag zu Samstag verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen 22.30 Uhr bis 7.30 Uhr im Försterweg in Sachsenhausen unbefugten Zutritt zu einem Grundstück. Nach dem gewaltsamen Aufhebeln einer Schuppentür entwendeten die Täter ein Damenfahrrad der Marke KTM im Wert von circa 1 350 Euro.

Am Tatort ließen die Täter ein Herrenfahrrad der Marke Cube zurück, welches bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte. Ebenso versuchten unbekannte Täter nach dem Öffnen eines Maschendrahtzaunes und dem gewaltsamen Rütteln an einer Garagentür im Försterweg in eine Garage einzudringen. Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

Von MAZonline