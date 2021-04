Sachsenhausen: Jahrestag der Befreiung findet mit umfangreichem Online-Programm statt

Sachsenhausen

Der 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen wird ab Sonntag, den 18. April, digital stattfinden. Das erklärte Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen, in einer digitalen Pressekonferenz, an der auch Kulturministerin Manja Schüle teilnahm. Die Ministerin übernahm auch die Begrüßung aller Anwesenden und adressierte auch gleich deutliche Worte an die „Querdenker“-Bewegung: „Wer ausgefallene Kindergeburtstage mit Anne Frank vergleicht, der verhöhnt die Opfer ein zweites Mal.“

„Die antijüdische Hetze gibt es nach wie vor“

Ein respektvoller Austausch sei nicht mehr möglich, konstatierte sie. Gleichzeitig dankte die Ministerin den Mitarbeitenden der Gedenkstätten. „Die Erinnerung an die Shoah wird durch antisemitische Verschwörungsmythen, die Instrumentalisierung von NS-Opfern oder das Tragen von nachgebildeten Judensternen auf Corona-Demonstrationen pervertiert. Das zeigt: Antisemitismus ist kein abgeschlossenes Kapitel aus dem Geschichtsunterricht. Die antijüdische Hetze gibt es nach wie vor – offline und vor allem online, ebenso wie rassistischen und sexistischen Hass im Netz.“

Manja Schüle (SPD), Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur von Brandenburg. Quelle: Soeren StacheSoeren Stache

In der Folge kam Axel Drecoll zu Wort, der die Folgen der Coronapandemie für die Arbeit der Gedenkstätten darstellte. „Corona ist für die Jahresplanung ein entscheidender Faktor, er betrifft interne Abläufe, Kooperationen und Öffnungs- sowie Schließzeiten“, führte er aus, betonte aber gleichzeitig, dass es keinen Zweifel an der Notwendigkeit der coronabedingten Maßnahmen gebe. „Aber ich denke, wir haben Antworten auf die Herausforderungen gefunden.“ Die Arbeit der Gedenkstätten sei nicht zum Stillstand gekommen, habe sich aber auf andere Schwerpunkte und modifizierte Angebote verändert, auch wenn man damit die persönliche Begegnung vor Ort damit nicht ersetzen könne.

Zahlreiche Veranstaltungen in digitaler Form

Den 76. Jahrestag der Befreiung wolle man auch in digitaler Form nutzen, um mit den Überlebenden, aber auch den Angehörigen ins Gespräch zu kommen. In der Gedenkstätte Sachsenhausen beginnt ein umfangreiches Projekt zur Digitalisierung von Sammlungsbeständen. Dazu kommen neue digitale Bildungsformate und inklusive Internet-Angebote. Die Vielfalt zeige sich auch bei den Formaten anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung, die seit dem 8. April für das Publikum freigeschaltet oder live gestreamt werden. Zeitzeugengespräche, Podiumsdiskussionen, Konzerte, Ausstellungen aber auch Gedenkveranstaltungen sollen Möglichkeiten des Austauschs, der Diskussion und Reflexion bieten. Auch die virtuelle Ausstellung „Bruchstücke ’45“ gehört zu diesem Angebot.

Von Stefanie Fechner