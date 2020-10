Sachsenhausen: Keine Bebauung südöstlich der Friedrichstraße

Oranienburg

Die Gemüter kochten hoch am Montagabend im Rahmen der Einwohnerfragestunde des Oranienburger Hauptausschusses. Im Mittelpunkt der Kritik stand Sachsenhausens Ortsvorsteher Burkhard Wilde und der vom Sachsenhausener Ortsbeirat eingebrachte Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Wohngebiet an der Friedrichstraße“ für die Grundstücke südöstlich der Straße. Drei anwesende Bewohner selbiger warfen dem Ortsvorsteher vor, nicht im Interesse der Bürger zu handeln.

Ortsbeiratsmitglied beklagt: Frist wurde nicht eingehalten

Einer der Redner war Alexander Diedrich, selbst Ortsbeiratsmitglied in Sachsenhausen. „Es gibt einfach zu viele Punkte, die gegen eine Bebauung sprechen. Alleine schon, dass angrenzend ein Naturschutzgebiet liegt, sollte dazu führen, sich gegen eine Bebauung auszusprechen.“ Diedrich bemängelte auch die Vorgehensweise Wildes im Rahmen des Ortsbeirates. „Wir erhielten am 18. August per Mail diesen Antrag im Ortsbeirat, mit der Frist, bis zum 31. August darauf zu antworten. Allerdings leitete Burkhard Wilde diese Antragsstellung bereits am 26. August an die Stadtverwaltung weiter, noch vor Beendigung der Frist“, so Diedrich. Das Ortsbeiratsmitglied verwies auch darauf, dass er selbst Anfeindungen aus der Bevölkerung erhalten habe, die nicht im Sinne seines politischen Denkens stehen.

Burkhard Wilde wehrt sich gegen Kritik

Kritikpunkt der Bewohner ist des Weiteren, dass das historische Bild der Straße nicht mehr gehalten werden kann und einfach Zuwegungen zu den neuen angedachten bebauten Grundstücken nicht gewährleistet werden können. Burkhard Wilde äußerte sich anschließend zu den Vorwürfen wie folgt: „Ich finde es jetzt sehr schade, dass ich vor ein Loch geschoben werde. Der Antrag ist mit einem klaren Votum von 8:1 Stimmen durch den Ortsbeirat gegangen. Ich will keinesfalls irgendetwas im Alleingang durchsetzen. Wenn der Antrag abgelehnt wird, dann ist es so.“

Ortsbeirat zieht Antrag zurück

Auch von den Mitglieder des Hauptausschusses gab es Kritik am Verfahren des Ortsbeirates. „Bedenklich finde ich vor allem, dass sehr nah an einem Naturschutzgebiet gebaut werden soll. Ich hätte an Stelle von Burkhard Wilde den Antrag zurückgezogen, da auch der Antrag an sich sehr viel Widerstand im Ort nach sich zog“, urteilte Ralph Bujok von den Linken. Schlussendlich zog Burkhard Wilde den Antrag zurück, eine angedachte Bebauung ist damit vorerst vom Tisch. Allerdings teilte der Ortsvorsteher auch mit, dass diese ganze Geschichte bei ihm einen faden Beigeschmack hinterlasse und er sich teilweise von der Stadtverwaltung vorgeführt fühle.

Oranienburger Ortsteile sehen Nachteile bei Gewinnung von Bauland

Kritik gab es zudem vom Germendorfer Ortsvorsteher Olaf Bendin, allerdings zur generellen Situation der Oranienburger Ortsteile und einer möglichen Bebauung. „Sicherlich ist die ganze Geschichte in Sachsenhausen jetzt unglücklich verlaufen, aber generell ist es für uns als Ortsteile extrem schwer, geeignetes Bauland zu finden, um den großen Bedarf an Wohnraum zu decken. Wir scheitern als Ortsteile immer an möglichen Kosten.“

Von Knut Hagedorn