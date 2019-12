Ihr Leid muss unvergessen sein

Oranienburg

Kränze liegen vor dem Mahnmal an der „Station Z“ in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Dort, wo die SS 1942 ein Gebäude errichtet hatte, das Krematorium und Vernichtungsort zugleich war. „Z“ stand zynischer Weise als letzte Station im Leben eines Häftlings.

Sinti und Roma Zeitzeugen wie Wolf Albert (86) aus Niederbayern sind hierher gekommen und so in Gedanken zurückversetzt in die schreckliche Zeit vor 77 Jahren. So lange ist es her, dass NS-Reichsführer Heinrich Himmler den sogenannten „Auschwitz-Erlass“ unterzeichnet hat und damit die Deportation von Hunderttausenden Sinti und Roma aus ganz Europa angeordnet hat. 500.000 Sinti und Roma sollen dem NS-Völkermord zum Opfer gefallen sein. Auch Familienmitglieder von Wolf Albert wurden ermordet.

Ministerpräsident Dietmar Woidke gedachte der ermordeten Sinti und Roma in einer Rede. Quelle: Jeannette Hix

In einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag hat der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma an diesen schrecklichen Abschnitt der Deutschen Geschichte erinnert. Vertreter aus der Politik wie Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und Landrat Ludger Weskamp ( SPD) sowie aller Fraktionen waren gekommen. Vertreter der verschiedenen Botschaften wie von Kanada, Amerika und der Slowakei hatten einen Kranz niedergelegt. Und auch Schüler vom FF. Runge-Gymnasium Oranienburg hörten betroffen den Schilderungen von Romani Rose, Vorsitzender des Zentalrats Deutscher Sinti und Roma, zu.

Auch Zeitzeugen waren gekommen und erinnerten sich schmerzlich

„Der zunehmend gewaltbereite Antisemitismus wie der Antiziganismus, mit denen wir in Deutschland und in ganz Europa wieder konfrontiert sind, richten sich Vordergründig gegen Minderheiten, im Kern aber auf die Zerstörung unserer Demokratie in Deutschland und in Europa“, sagte er. Die Erinnerung an die Verbrechen des Holocaust alleine reiche nicht aus. „Wir müssen in unserer Gesellschaft Verantwortung für die Gegenwart übernehmen.“

Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Es ist unser Auftrag, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz eine klare Grenze zu setzen. Deshalb brauchen wir Erinnerungskultur und das Wissen um die Vergangenheit.“

Zeitzeugen wie Wolf Albert oder Lona Strauss-Dreißig (79) aus Augsburg, mahnen uns, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf. Lona Strauss-Dreißig war spontan aufgestanden und hatte das Wort ergriffen: „Mein Vater war im KZ und wir können hier aus den Toren herausgehen, aber er und die anderen Menschen damals konnten es nicht. Die Zukunft von morgen liegt bei den jungen Leuten von heute.“

Wie Lona Strauss-Dreißig geht auch Wolf Albert in Schulen, um aufzuklären. „Ich kriege heute noch Panik, wenn ich einen Menschen in Uniform sehe. Die schreckliche Zeit damals hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.“

