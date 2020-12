Sachsenhausen: Margita Munkelt gibt Schleusen-Apotheke in andere Hände

Sachsenhausen

„Ja, ich habe mir das gut überlegt.“ Die Entscheidung, die Apotheke ab dem 1. Januar 2021 in andere Hände zu legen, ist für Margita Munkelt nicht leicht gewesen, aber unumstößlich. Nach genau 30 Jahren Selbstständigkeit ist Schluss. „Es ist ein langer Weg gewesen, manchmal hart und manchmal steinig, doch nun wird es Zeit für die nächste Generation. Auch meine Kraft, um das alles zu stemmen, ist langsam erschöpft und somit freue ich mich auf mein Rentendasein, auch wenn es sicherlich nicht einfach ist, mit einem Mal umzuschalten.“

Nach 30 Jahren ist Schluss

Margita Munkelt zieht sich ab dem 1. Januar zurück. Es gibt jedoch ein Aber: „Ich würde die Apotheke als kleines Urgestein gern noch für ein, zwei Tage unterstützen wollen. Denn so, wie mich alle kennen, kann ich doch nicht ganz loslassen.“ So oder so ist die 67-Jährige froh, die gesamte Verantwortung, die jahrzehntelang auf ihren Schultern lastete, abzugeben. Und sie muss nicht mehr die vielen Stunden schrubben (8 bis 18.30 Uhr). Der Sonnabend dazu. Plus Bereitschaft.

Anzeige

Margita Munkelt wird der Apotheke trotzdem weiter erhalten bleiben. Quelle: Enrico Kugler

Margita Munkelt übergibt ein Klein-Unternehmen, das sich in den vergangenen 30 Jahren entwickelt und gewandelt hat und in dem sie bereits vor der Wende tätig war. 1986 übernahm sie als Leiterin die Schleusen-Apotheke (vorher war sie unter anderem in der Adler-Apotheke Oranienburg angestellt). Auch mit der damaligen „Mobilen Apotheke“ war sie jahrelang im Kreisgebiet und darüber hinaus unterwegs. Die Patienten kennt sie oft als Kinder, später Eltern und zum Teil jetzt Großeltern.

Inhaberin seit 1991

Nach der Wende stellte sich die Frage: Verkauf der Apotheke durch die Treuhand an einen Fremden oder sie übernimmt. „Ich wohne hier, ich gehe doch nicht weg. Warum soll es ein anderer übernehmen“, fragte sie sich damals und besprach sich mit ihrer Familie. Und so hielt Margita Munkelt ab 1991 als Inhaberin die Zügel in der Hand – damals noch im Gebäude schräg gegenüber. „Wir fingen zu dritt an, plus Reinigungsangestellter. Angelika Girard, seit Ende der 50er-Jahre Apothekenfacharbeiterin in Sachsenhausen, kam als Urgestein mit.“

Die Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten sei rasant gewesen. „Ich habe praktisch auf der Schiefertafel schreiben gelernt und arbeite nun seit Jahren mit dem Computer“, zieht die Sachsenhausenerin einen Vergleich. „Ich habe nicht nur einen Umbau, sondern auch einen kompletten Umzug der Räumlichkeiten machen müssen. Da es die Apotheken-Betriebsordnung so wollte, durften wir uns vergrößern“, erinnert sich die Apothekerin.

Seit 2000 befindet sich die Apotheke am jetzigen Standort. Quelle: Enrico Kugler

Heller und größer wurde es im Jahr 2000, als die Apotheke auf die andere Straßenseite wechselte. „Auch da packte mein Team mit an.“ Apropos: „Aus dem Team sind in den Jahren nicht nur Angestellte und Kollegen geworden, sondern eine kleine Familie. Und wenn die Familie größer wurde, freuten wir uns mit“, sagt Margita Munkelt. Praktikanten (Pharmazeutisch-Technischer Assistent, PTA) erhielten in ihrer Ausbildung Unterstützung, Azubis zum Pharmazeutisch-Kaufmännischen Angestellten (PKA) wurden direkt ausgebildet.

„Eine Apotheke ist ein sozialer Treffpunkt“

Mit dem vor einigen Jahren eingeführten Online-Handel von Medikamenten hat die Sachsenhausenerin prinzipiell kein Problem. Was sie nicht verstehen kann, ist, dass diese Händler nicht an alle Auflagen gebunden sind wie eine normale Apotheke. Zum Beispiel bräuchten die Online-Firmen die übliche Zuzahlung von den Patienten nicht abkassieren. Die Online-Händler könnten eine Apotheke „vor Ort“ nicht ersetzen. „Eine Apotheke ist ein sozialer Treffpunkt. Erst recht so eine Dorf-Apotheke wie wir“, sagt die Chefin, die lieber direkten Kundenkontakt hat als vorm Computer sitzt und den („leider notwendigen“) Bürokram erledigt. „Man kennt sich eben. In so einer Apotheke, wie wir es sind, sollte man schon wissen, was dem Kunden fehlt, wenn er noch in der Tür steht und gar nichts gesagt hat.“

Der größte Umsatz in der Schleusen-Apotheke werde nach wie vor mit Rezepten gemacht, aber das Angebotsspektrum sei mittlerweile viel größer geworden. Kosmetik, Nahrungsergänzung, Körperpflege, Haarpflege … Einen großen Aufwand betreiben die Apotheken wegen der unzähligen und sich immer wieder verändernden Rabattverträge für Arzneien. „Bei soviel administrativem und bürokratischem Aufwand steht der Patient oft nicht mehr im Mittelpunkt und der pharmazeutische Teil bleibt immer mehr auf der Strecke“, stellt Margita Munkelt fest und bedauert es: „Wichtig waren mir immer die Kunden und Patienten. Ich wollte mit dem Wissen, welches wir alle durch unser Studium erlernt haben, mit viel Menschlichkeit, Erfahrung als auch einer großen Portion Empathie helfen sowie immer ein Ohr für Kleines sowie eine Hand und Wissen für Großes, für unsere Kunden haben.

Der richtige Zeitpunkt für den Abschied

Margita Munkelt ist stolz auf die Apotheke mit ihrer inzwischen 95-jährigen Geschichte. Das Haus passt bestens in den Ortsteil. „Hier stimmt alles.“ Sie meint damit die Infrastruktur. Ein Psychiater/Psychologe/Neurologe praktiziert im Gebäude, ein Hausarzt und Zahnarzt im Ort, Schulen, Kita, Hort sind ebenso da. Und Aldi; seit der Eröffnung des Discounters steuern auch Patienten aus anderen Orten, zum Beispiel Schmachtenhagen , die Apotheke an.

Margita Munkelt dankt ihren Kunden für die langjährige Treue. Quelle: Robert Roeske

Vor etwa sieben Jahren machte sich Margita Munkelt – Mutter zweier erwachsener Kinder – Gedanken darüber, wann und wie sie gehen könnte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie die Verantwortung abgibt, aber trotzdem noch nicht ganz weg sein wird. „Ich blicke zurück auf am 1. Januar 2021 wundervolle 30 Jahre ‚meine‘ Schleusen-Apotheke – mit Höhen und Tiefen.“ Fakt ist, dass sie mehr Zeit haben wird. Für ihren Mann, für sich. Vielleicht sogar fürs Saxophon spielen. „Das wollte ich schon immer mal lernen“, sagt die Apothekerin.

Margita Munkelt dankt ihren langjährigen Patienten und Kunden für das in sie erbrachte Vertrauen und die Treue. „Für meine Nachfolgerin, Apothekerin Mandy Kuhrau, wünsche ich mir, dass auch sie so erfolgreich den kundenorientierten Lauf des Apothekengeschehens mit diesen Menschen weiterführen kann.“

Von Stefan Blumberg