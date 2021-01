Sachsenhausen: Ortsvorsteher Burkhard Wilde im MAZ-Interview

Sachsenhausen

Seit Juni 2019 ist Burkhard Wilde (64) Ortsvorsteher des Oranienburger Ortsteils Sachsenhausen. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Nicole Finke und den anderen Mitgliedern des Ortsbeirates versucht Burkhard Wilde, die Interessen, Wünsche, Sorgen und Nöte der Einwohner umzusetzen.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Der direkte Kontakt zu den Bürgern des Ortsteiles ist auf Grundlage der Eindämmungsverordnung fast vollständig zum Erliegen gekommen.Wir als Ortsbeirat sind daher sehr eingeschränkt mit der Bürgersprechstunde, als Alternative haben wir nun einen Bürgerbriefkasten an der Chausseestraße 27 (beim Ortsvorsteherbüro) angebracht. Weiterhin konnten diverse Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktionen wie Osterfeuer, eine Radtour mit dem Ortsvorsteher, Putzaktionen und die traditionelle Sachsenhausener Weihnachtswelt nicht stattfinden. Es war auch angedacht, die Buden für den Weihnachtsmarkt zu reparieren.

Ortsvorsteher Burkhard Wilde vor dem neuen Briefkasten. Quelle: privat

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Die Schließung der Postfiliale hatte zur Folge, dass auch der Postkasten im Zentrum des Ortes abgebaut wurde. Der Ortsbeirat hat sich mit der Stadt und dem Hauptpostamt in Verbindung gesetzt und erreicht, dass innerhalb von drei Wochen ein neuer Standort für den Postkasten gefunden, und dieser wieder installiert wurde. Die Fußgängerwege in der Friedrichstraße sowie in der Dr.- Kurt- Scharf Straße wurden ebenfalls erneuert.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

2021 soll das Aufstellen einer Bücherzelle in der Granseerstraße Ecke Friedrichstraße erfolgen. Eine gemeinsame Veranstaltung mit TuS 1896 Sachsenhausen am 11. Juni auf dem Sportplatz anlässlich des 125. Gründungstages des Vereins und unser Dorffest im Zelt am 12. Juni sind in Planung, ebenso die Weihnachtswelt am dritten Advent. Eine Radtour sowie eine Putzaktion mit einem anschließenden Grillen sind ebenfalls angedacht.

Wenn es die Pandemie zulässt, feiert der TUS 1896 im Juni seinen 125. Gründungstag. Quelle: Robert Roeske

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Natürlich die Pandemie mit all ihren Einschränkungen, aber auch der Zusammenhalt und die kontinuierliche Abstimmung innerhalb des Ortsbeirates unter Verwendung von Digitalen Medien, aber auch die Zustimmung zum Bau der Friedenthaler Schleuse und die ersten Gedanken für ein Dorfgemeinschaftshaus im Zentrum von Sachsenhausen.

Die Schleuse in Friedenthal wird neu gebaut. Quelle: Robert Roeske

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Dass alle Bürger gesund aus der Pandemie kommen und wir wieder alle zusammenkommen können. Außerdem wünsche ich mir die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu unserem Antrag für ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem dann Jung und Alt Ihre Freizeit gestalten können. Auch der weitere Ausbau der Geh- und Radwege innerhalb des Ortes steht auf der Wunschliste.

Von Stefanie Fechner