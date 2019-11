Sachsenhausen: Polens Staatspräsident gedenkt KZ-Opfern

Sachsenhausen

Langsam näherte sich Andrzej Duda den Gedenktafeln, hielt kurz inne, betete für die Opfer des Nationalsozialismus und legte anschließend zwei Kränze nieder. Der 47-jährige Staatspräsident Polens besuchte am Sonnabend erstmals in seiner Amtszeit die Gedenkstätte Sachsenhausen, um dort den Opfern des Konzentrationslagers zwischen 1936 und 1945 zu gedenken.

Polens Staatspräsident Andrzej Duda in Interviews mit polnischen TV-Sendern. Quelle: Robert Roeske

Im Rahmen seiner Deutschlandreise anlässlich des 30 jährigen Mauerfall-Jubiläums nutzte das polnische Staatsoberhaupt die Gelegenheit, in der Gedenkstätte Sachsenhausen der vielen tausend dort inhaftierten und verstorbenen Menschen zu gedenken. Im Totenbuch mit den Namen der Opfer des Konzentrationslagers sind rund 3 500 namentlich bekannte Polen verzeichnet, darunter mehr als 600 polnische Priester, Schriftsteller und Wissenschaftler. Am 6. November 1939 wurden 183 Professoren der Krakauer Jagiellonen-Universität, der Berg- und Hüttenakademie Krakau sowie der Kirchlichen Hochschulen nach Sachsenhausen deportiert. Bis Mitte Februar 1940 starben dreizehn von ihnen an den Haftbedingungen. Nach internationalen Protesten von Wissenschaftlern, vor allen aus dem westlichen Ausland, wurde der Großteil der Krakauer Professoren am 8. Februar 1940 entlassen. Die übrigen wurden in das Konzentrationslager Dachau überstellt. Andrzej Duda erinnerte in seiner Rede an die verstorbenen Wissenschaftler, aber auch an alle polnischen Bürger- und Bürgerinnen, die in Konzentrationslagern den Tod fanden. An der Befreiung Sachsenhausens am 22. April 1945 waren auch Einheiten der Polnischen Armee beteiligt.

Gedachte den Opfern des Nationalsozialismus: Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda. Quelle: Robert Roeske

Andrzej Duda weilte für knapp eine Stunde in der Gedenkstätte. Nach der Kranzniederlegung an den Gedenktafeln für die polnischen Opfer besuchte Duda einen ehemaligen Zellenblock, um abschließend in der Station „Z“ des Konzentrationslagers noch einen Kranz niederzulegen für alle in Sachsenhausen ermordeten Häftlinge.

Von Knut Hagedorn