Sanierung erwünscht: Oranienburger Stadtverwaltung präsentiert Straßenausbaukonzept

Oranienburg

Im Februar 2019 beschloss die Stadtverordnetenversammlung Oranienburgs ein Straßenausbaukonzept zu erstellen. Dieses Konzept sieht unter anderem vor, ein Ranking zu erstellen, wann welche Wege und Straßen in der Stadt saniert und ausgebaut werden sollen. Zu diesem Zwecke rollten im Dezember des Vorjahres Messfahrzeuge durch das knapp 410 Kilometer lange Netz aus Wegen und Straßen Oranienburgs. Durch spezielle Kameras im Messfahrzeug wurde der genaue Zustand der insgesamt 2500 Straßen und Wege erfasst. Auch die Bürger der Stadt hatten die Möglichkeit, in der Entscheidungsfindung mit einzugreifen. Am 12. Mai präsentierte die Oranienburger Stadtverwaltung die Ergebnisse.

Verschiedene Faktoren werden mit einbezogen

Schon im Vorfeld dieser Präsentation hatte die Oranienburger Stadtverwaltung das Ziel ausgegeben, im vierten Quartal des laufenden Jahres einen endgültigen Beschluss zu fassen. Bewertet und priorisiert wurden die Daten vom Ingenieurbüro Schüßler-Plan. In die Bewertung wurden diverse Faktoren mit aufgenommen, unter anderem der Straßenbelag, die Erschließung an Regen- und Trinkwasser, die Art der Nutzung und der Unterhaltungsaufwand. In Prozenten wurde die Notwendigkeit eines Ausbaus festgestellt. Zudem wurde in befestige und unbefestigte Straßen unterschieden, wobei bei den unbefestigten Straßen nur die Nutzung bewertet wurde.

Unterscheidung in befestigte und unbefestigte Straßen

Mit Spannung wurden dann am 12. Mai die Ergebnisse erwartet, wobei die Bürgerbeteiligung eher hinter den Erwartungen zurück- blieb, gerade einmal 239 Bürger- und Bürgerinnen aus Oranienburg beteiligten sich. Bei der Auswertung wurde dann präsentiert, dass die schlechteste unbefestigte Straße sich im Ortsteil Sachsenhausen befindet. Ein Ausbau der Straße „Am Park“ würde laut Schätzung rund eine Million Euro kosten. Ebenfalls auf der Prioritätenliste kommen unter anderem die Hildburghausener Straße, ein Ausbau würde laut Schätzung rund eine halbe Million Euro kosten und die Straße „Am Kanal“ vor, wo eine Sanierung knapp 2,3 Millionen Euro kosten würde.

Straße „Zum Bahnhof“ dringend sanierungsbedürftig

Bei den befestigten Straßen ist der größte Bedarf laut Studie vorhanden bei der Erzbergstraße in Oranienburg. Eine Sanierung der Straße würde laut Schätzung rund eine halbe Million Euro in Anspruch nehmen. Deutlich mehr Geld müsste man für eine Sanierung der Straße “Zum Bahnhof“ im Ortsteil Sachsenhausen in die Hand nehmen, laut Schätzungen würde eine Sanierung knapp 900 000 Euro kosten. Kostenintensiv wäre auch eine Instandsetzung der Walter-Rathenau-Straße, 461 000 Euro sind dafür veranschlagt. Im Rahmen der Präsentation wurde aber auch seitens des Ingenieurbüros darauf hingewiesen, das in vielen Fällen eine Deckensanierung ausreichend wäre. Fazit der Präsentation. Die Oranienburger Stadtverwaltung hat noch einiges zu bewerkstelligen, gerade bei den unbefestigten Straßen sind noch viele weiße Flecken auf der Landkarte. Um diese langfristig verschwinden zu lassen, muss die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung den Auftrag geben, dieses Sanierungskonzept in die Tat umzusetzen.

Von Knut Hagedorn