Eigentlich wollte Matthias Sternberg schon seit früher Jugend immer was mit den Händen machen. Darum lernte er nach der Schule den Beruf des Metallbauers. Doch dann entschied er sich um. Jetzt hat er einen Beruf mit ganz viel Herz. Der 33-Jährige arbeitet seit vier Jahren als Rettungssanitäter in der Wache in Oranienburg in der André Pican-Straße. „In meinem erlernten Beruf bin ich nicht glücklich geworden. Ein Freund gab mir den Tipp, dass der Rettungsdienst Oberhavel, beziehungsweise die Wache Oranienburg einen Sanitäter sucht. Da habe ich mich beworben und es hat geklappt“, sagt der junge Mann.

Medizinisch gut versorgt von den Sanitätern sind Kranke und Unfallopfer im Rettungswagen, bis das nächste Krankenhaus angefahren ist. Quelle: Jeannette Hix

Lange überlegen, ob er noch eine Ausbildung als Sanitäter nachschieben will, musste Matthias Sternberg nicht. „Ich bin eigentlich damit groß geworden, anderen zu helfen“, sagt er. Vielleicht war ja schon der Grundstein für seine ausgeprägte Hilfsbereitschaft gelegt worden, als er als großer Bruder auf seine kleine Schwester aufgepasst hat. „Sie ist neun Jahre jünger als ich und als sie noch so klein war, hatte ich immer ein Auge auf sie, wenn meine Eltern auf der Arbeit waren“, sagt der junge Mann.

Später hat er dann auch seine Großeltern unterstützt. „Mein Opa lebt ja leider nicht mehr. Er war die letzten Jahre nicht mehr so fit. Da war mal Holz zu schneiden für die Holzheizung oder was im Garten umzugraben. Jetzt helfe ich meiner Oma hier und da beim Einkaufen“, sagt Matthias Sternberg.

Drei Monate geht die kostenlose Grundausbildung zum Sanitäter

Drei Monate ging die Grundausbildung zum Sanitäter. Dabei ging es um Lerninhalte wie zur Bewusstlosigkeit, Atmung, zum Herz-Kreislauf, zu Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, Maßnahmen bei akuten Zuständen, Hitzeschäden, Kälteschäden, Versorgung von Wunden, Knochenbrüchen und Gelenkverletzungen. Aber auch das richtige Verhalten im Umgang mit Betroffenen wird da geschult, genau wie Maßnahmen zur Rettung und zum Transport von Opfern. Auch im Umgang mit der Technik an Bord der Einsatzfahrzeuge müssen die Lebensretter sicher sein. Die gesamte Ausbildung ist kostenfrei.

„Als Sanitäter dürfen wir praktisch nur die Erstversorgung vornehmen und müssen bei schweren Fällen immer auf den Arzt warten“, sagt Matthias Sternberg. Jetzt überlegt er, ob er noch eine erweiterte Ausbildung zum Notfallsanitäter machen will. „Die Ausbildung dauert drei Jahre, wenn man sie direkt macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, berufsbegleitend noch mal die Schulbank zu drücken. Dann dauert die Ausbildung aber deutlich länger.“

Spezielle Notfallsanitäter werden drei Jahre ausgebildet

Besonders die berufsbegleitende Ausbildung ringt den Teilnehmern nicht nur viel Zeit ab, sondern bedeutet auch deutlich mehr Stress. „Wir haben zwei Schichtsysteme, zum einen die Acht-Stunden-Schicht, zum anderen die 24 Stunden Schicht.“ Am meisten werden die Sanitäter zu Straßenunfällen gerufen, aber auch bei Großveranstaltungen und Festen sind sie vor Ort. „Als ich die ersten Male als Sanitäter eingesetzt war, wurden wir zu einem Bauarbeiter gerufen, der weggerutscht war und sich dabei die Schulter ausgekugelt hatte. Er hatte höllische Schmerzen. Es nicht immer leicht, da Ruhe auszustrahlen“, sagt der junge Mann.

Doch bei einem Einsatz sei auch er an seine Grenzen gekommen. „Es war Ende Juli letzten Jahres. Auf der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf war ein Pkw in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Als wir am Unfallort ankamen, war die Feuerwehr schon vor Ort und hatte bereits den schwer verletzten Fahrer und Beifahrer aus dem Auto geschnitten. Hinten auf dem Rücksitz hatte ein kleines Mädchen gesessen. Überall war Blut. Eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort war, hatte schon mit der Reanimation begonnen. Doch am Ende kam für alle drei Verkehrsopfer jede Hilfe zu spät. Wir haben alle drei vor Ort verloren. Vor Ort war auch ein Seelsorger und wir Männer haben seine Hilfe dankbar angenommen. Während des Einsatzes hat wie immer jeder Handgriff gesessen. Man funktioniert einfach. Die Gedanken kommen nach dem Einsatz. Da tut es gut, nach schlimmen Ereignissen wie diesen, mit einem anderen Menschen zu sprechen“, sagt Matthias Sternberg.

„Es ist nicht immer leicht, bei schlimmen Einsätzen Ruhe zu bewahren.“

Kraft schöpfe er nach schlimmen Einsätzen, wenn er sich sagt, er habe vor Ort alles menschenmöglich gegeben. „Mehr geht nicht. Diese Gedanken lassen mich dann Abstand gewinnen“, sagt der junge Mann. Kraft schöpfe er auch, wenn er mit seinem Mountainbike in Wald und Flur unterwegs ist. Im Sommer steigt er auch auf’s Surfbrett oder ins Kanu. Jetzt hofft der junge Mann, dass die Corona-Pandemie bald in den Griff zu bekommen ist. Irgendwann will er dann wieder in der Turm-ErlebnisCity an der André-Pican-Straße 42 schwimmen gehen. Denn auch Lebensretter wie Matthias Sternberg müssen mal die Seele baumeln lassen.

Von Jeannette Hix