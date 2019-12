Oranienburg

Von einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße in Oranienburg haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 27. Dezember, 18 Uhr, bis 28. Dezember, 14 Uhr, einen Sattelauflieger der Marke Krone entwendet. Das amtliche Kennzeichen des Aufliegers ließen die Täter am Tatort zurück. Der Auflieger mit Containeraufbau war mit Laminat beladen.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 200 000 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

