Saunalandschaft der Turm Erlebniscity Oranienburg ausgezeichnet

Oranienburg

Der langjährige Geschäftsführer des deutschen Saunabundes Rolf-A. Pieper war am Donnerstag (19. August) zu Gast in der Turm ErlebnisCity und überreichte die Urkunde für die Re-Zertifizierung der Saunalandschaft, die nun bis 30. Juni 2024 gilt. Die Turm-Sauna hatte im Ergebnis eines Zertifizierungsverfahrens die Bedingungen für die Kategorie „Selection“ erfüllt und damit 4 Sterne zuerkannt bekommen. Das Qualitätssystem setzt sich aus den drei Stufen „Classic“ (3 Sterne), „Selection“ (4 Sterne) und „Premium“ (5 Sterne) zusammen und dient für Saunagäste als Orientierung bezüglich Angebotsvielfalt und Qualitätssicherung von Saunaanlagen. Betrachtet werden dabei gesundheitsfördernde und der Erholung dienende Aspekte wie eine bestimmte Anzahl an Schwitzräumen, Ruhe- und Liegemöglichkeiten, Abkühlbecken, Aufguss- und Massageangebote sowie Hygiene, Wasserqualität und geschultes Fachpersonal.

Zahlreiche Kriterien flossen mit in die Bewertung ein. Quelle: Robert Roeske

Rolf-A. Pieper betonte bei der Übergabe, dass die aktuellen Leistungen den Erfolg der Turm-Saunalandschaft ausmachen und auch in Zukunft weiter vorantreiben werden. So fand erst kürzlich die Schulung des Teamleiters Timo Krensel statt, der neben zwei weiteren Mitarbeitern/innen nun auch den Titel „Saunameister“ trägt. Entscheidend für die Auszeichnung sei außerdem das Russische Saunadorf als Herzstück der Saunalandschaft. Auch der aktuelle Neubau der russischen Banja und die einwandfreie Durchführung der Banja-Rituale tragen zur überdurchschnittlichen Qualität bei.

Fünf Sterne werden angestrebt

SOG-Geschäftsführer Kay Duberow, Saunaleiter Henry Heyn und Teamleiter Timo Krensel wiesen auf die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses hin, ohne die das Qualitätsversprechen an die Gäste nicht zu halten sei. „Die 4 Sterne, die wir heute bekommen haben, sind der Lohn vor allem für das Personal“, sagte Kay Duberow. Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi und Holding-Aufsichtsratsvorsitzender Ralph Bujok stehen ebenso hinter der Anlage und sehen den Versorgungsauftrag für die Stadt Oranienburg als wichtigstes Argument. „Dank des hochklassigen Freizeiterlebnisses sorgen wir für mehr Lebensqualität in Oranienburg“, so Ralph Bujok.

Die Mitarbeiter der Turm Erlebniscity werden regelmäßig geschult. Quelle: Robert Roeske

Ein mögliches Ziel für die nächsten Jahre könnte nun die Premium-Zertifizierung sein, die Rolf-A. Pieper der Turm ErlebnisCity wärmstens empfiehlt.

Von MAZonline