Am Freitag fand die Abschlussveranstaltung der Integrativen Märchenwoche im Rahmen der Interkulturellen Woche 2019 statt. Der Landkreis Oberhavel hatte Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Geschichten- und Märchenwettbewerb aufgerufen, etwa 50 Mädchen und Jungen haben sich daran beteiligt. In der Oranienburger Stadtbibliothek fand die Preisverleihung statt.