Oranienburg

Mehrere hundert Menschen warteten am Montag gegen 15 Uhr am Bahnhof Oranienburg auf den Schienenersatzverkehr. Denn bis Freitagnacht fahren die S-Bahn-Linien S 1 und S 2 erst ab Hohen Neuendorf in Richtung Berlin. Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten.

Die bereitgestellten Busse reichten jedoch bei weitem weder zur Schülerbeförderung noch zur Beförderung der übrigen Fahrgäste. Laut Fahrplan verkehren die Busse nur alle 20 Minuten im gewöhnlichen S-Bahn-Takt. Mit dem Unterschied, dass ein S-Bahn-Langzug weit mehr als 1000 Fahrgäste befördern kann, die zwei eingesetzten kurzen Busse je Abfahrtzeit jedoch zusammen weniger als 200 Personen. So blieben zahlreiche Wartende auf dem Bahnhofsvorplatz Oranienburg zurück.

In die Busse konnten auch in Lehnitz kaum noch weitere Fahrgäste einsteigen, da die Mehrheit der Schüler bis Birkenwerder oder Hohen Neuendorf wollte. Viele der an den Zwischenstationen Wartenden mussten von den Busfahrern zurückgelassen werden. Weder wiesen Busfahrer auf eventuell folgende Busse hin, noch wurden die angefahrenen Stationen angesagt.

Für weiteren Ärger bei den Fahrgästen sorgte in den Bussen zudem die lange Fahrzeit. Durch Staus vor allem auf der B 96 Richtung Birkenwerder wurde die fahrplanmäßige Zeit um 20 Minuten überschritten.

Von Matthias Busse