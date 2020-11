Schilderwirrwarr am Bahnhof: Oranienburger Autofahrer genervt

Oranienburg

Seit Donnerstagmorgen, 26. November, ist der neugestaltete Busbahnhof in Oranienburg offiziell freigegeben. Nach der Verkehrsfreigabe des ersten Bauabschnittes starteten aber zugleich die Arbeiten am dritten und vierten Bauabschnitt, der auch veränderte Verkehrsführungen nach sich zog. So beginnen in der Stralsunder Straße zwischen Willy-Brandt-Straße und Schulstraße Kanal- und Tiefbauarbeiten. Die allerdings aufgestellten Schilder zur neuen Verkehrsführung sorgten am Donnerstag für Unverständnis und verunsicherte Autofahrer.

Neue Verkehrsführung auf der Stralsunder Straße

Die Stralsunder Straße wird zwischen Schulstraße und Willy-Brandt-Straße einschließlich des Knotenpunktes Willy-Brandt-Straße gesperrt. Während dieser Sperrung werden der Linienverkehr und der öffentliche Verkehr aus Richtung Dr.-Heinrich-Byk-Straße über den neu hergestellten Busplatz geführt. Aus südlicher Richtung bleibt die Zufahrt zum Bahnhof und zur Bernauer Straße über die Stralsunder Straße damit auch für den Individualverkehr offen. Aus nördlicher Richtung ist die Zufahrt in Richtung Bahnhof nur bis zum Parkplatz vor der Einmündung zur Schulstraße möglich. Für den Linienverkehr wird eine Ausnahme von dieser Verkehrsregelung beschildert, sodass dieser auch in dieser Fahrtrichtung am Bahnhof halten kann. Die Zufahrt in die Willy-Brandt-Straße ist nur bis zur Post möglich. Die Straße wird als Sackgasse ausgeschildert und die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Verkehrsschilder sorgen für Frust bei Autofahrern

Allerdings sorgen einige nicht eindeutige Verkehrsschilder für Unsicherheit. So steht ein Verkehrsschild „Durchfahrt verboten“ auf der Stralsunder Straße knapp zwanzig Meter vor der Schulstraße. Genau vor der Schulstraße steht allerdings zudem ein Schild mit zwei Pfeilen, einer nach links und einer rechts. Autofahrer dürfen allerdings nicht von der Bernauer Straße aus kommend die Schulstraße durchfahren. Anhand der verwirrenden Schilder nutzen Autofahrer, die das Sperrschild davor übersehen haben, den neuen Busvorplatz in Richtung Arbeitsamt oder fahren durch die Schulstraße, obwohl diese Richtung eigentlich gesperrt sein sollte.

Stadtverwaltung prüft Straßenschilder

In der Schulstraße steht nun ein Tempo-30-Schild mit dem Hinweis „Vorsicht, Fußgänger“, obwohl es sich eigentlich um die Tempo-20-Zone handelt. In der Willy-Brandt-Straße fehlen Hinweise für Fußgänger, dass sie in Richtung Bäckerei und Drogeriemarkt in eine Sackgasse laufen. Zeitweise verirrten sich dort ganze Menschentrauben. Nördlich des Bahnhofes wiederum drehen Autos um, weil anhand von Schildern oder Linien nicht gleich ersichtlich ist, ob und wo sie fahren dürfen. An der Lehnitzstraße fehlen in Höhe der Bykstraße Sackgassenschilder, es steht erst eines in der Willy-Brandt-Straße. Auf MAZ-Nachfrage heißt es seitens der Stadtverwaltung, das bereits Begehungen stattfinden und genau geschaut wird, welche Schilder irreführend sein könnten.

Von Knut Hagedorn und Robert Tiesler