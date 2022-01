Die Oranienburger Stadtverwaltung berichtet über den aktuellen Sachstand diverser Baumaßnahmen in der Innenstadt und den Ortsteilen. Ob nun Schleusenbau in Friedenthal, die umfangreichen Umstrukturierungen am Bahnhofsvorplatz oder diverse Straßenbauprojekte – es ist ordentlich Bewegung in der Kreisstadt.