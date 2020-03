Der Betrieb der Oranienburger Tafel läuft inzwischen nur noch eingeschränkt. Veranstaltungen und auch der seit langem geplante Tag der offenen Tür am 28. März sind inzwischen abgesagt. Hinzu kommt: Das Spendenaufkommen an Lebensmitteln geht seit Tagen in enormen Umfang zurück. Tafelchefin Viola Knerndel weiß derzeit nicht, wie es weiter geht.