Schließung nur vorübergehend: Filmpalast Oranienburg will gesund durch die Corona-Krise kommen

Die vorerst letzte Filmvorführung im Oranienburger Kino startete am Donnerstag vergangener Woche um 0 Uhr. „Wir waren schon Tage vorher innerlich drauf vorbereitet, dann kam die Ansage der Kanzlerin“, sagt Betreiber Mario Nazahn. „Es dient der Sicherheit und unsere Besucher haben volles Verständnis gezeigt. Auch in den Tagen davor gab es viele Nachfragen, ob das Kino noch geöffnet sei“, berichtet der 55-Jährige.

Mario Nazahn ist seit 2013 Leiter des Oranienburger Filmpalastes. Quelle: Robert Roeske

Im Filmpalast arbeiten zwei Vollzeitangestellte, vier Mitarbeiter in Teilzeit und 14 Beschäftigte auf 450-Euro-Basis. Derzeit sei durch die vorübergehende Schließung wegen des Corona-Virus’, die erst einmal bis zum 19. April angesetzt ist, keiner der insgesamt 20 Mitarbeiter vom Jobverlust bedroht, betont Mario Nazahn. „Wir sind ein starkes Unternehmen“, erklärt der Betreiber, der in Berlin wohnt, aber in Oranienburg seine Berufung gefunden hat. Der Filmpalast in der Kreisstadt gehört zur K-Motion GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg. Weitere Kinos dieser Kette befinden sich unter anderem in Neuruppin, Brandenburg an der Havel, Werder, Stendal und Berlin Hohen-Schönhausen. „Ich bin kein Einzelunternehmer, sonst wären meine Mitarbeiter und ich noch viel stärker von der Krise betroffen“, erklärt Mario Nazahn, der bei dem Hamburger Unternehmen angestellt ist. „Ich denke oft darüber nach, wie schlimm die Situation jetzt für die vielen kleinen Firmen ist, wie Handwerksunternehmen“, sagt der Betreiber, der einst Informations- und Kommunikationselektronik studiert hat. Seit 2013 ist er Chef des Filmpalasts Oranienburg. Eigentlich hätte Mario Nazahn gerade Urlaub, doch aufgrund der außergewöhnlichen Situation steht er seinen Mitarbeitern jetzt bei. Auch während der Schließung gibt es viel zu tun im Kino.

Oster-Geschäft wird fehlen

Es werden Reparaturen und Wartungsarbeiten ausgeführt. „Das ist während des normalen Betriebes etwas schwierig, da wir bis spät in die Nacht arbeiten, Handwerker aber schon sehr früh morgens beginnen“, sagt der 55-Jährige. „Wir sind natürlich stark getroffen, doch die Umsatzeinbußen bewegen sich noch im erträglichen Rahmen – sofern man das überhaupt von finanziellen Verlusten sagen kann.“ Kritisch sieht Mario Nazahn den Ausfall während der baldigen Osterzeit. „Gerade an Feiertagen haben wir sehr viele Kino-Besucher.“ Der Betreiber und sein Team bleiben stark „Wir geben nicht auf!“ Durch die Corona-Krise verschieben sich viele Kino-Starts in Deutschland, zum Beispiel „ Peter Hase 2“. Der Film sollte dieses Donnerstag in die Kinos kommen.

