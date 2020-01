Oranienburg

Prinz sein – ein Kinderspiel? Unter diesem Motto lädt das Schlossmuseum Oranienburg am kommenden Sonntag (26. Januar) um 15 Uhr zu einer Familienführung ein. Wer erzog die Prinzen und Prinzessinnen? Was musste man alles lernen, wenn man in einem Schloss aufwuchs? Und wie wurde man eigentlich König? Das alles und noch viel mehr Interessantes über den Alltag ihrer adligen Altersgenossen können Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit ihren Eltern erfahren. Treffpunkt ist die Schlosskasse. Der Eintritt kostet acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder, zum Preis von 15 Euro sind auch Familienkarten zu erwerben.

Um Anmeldung wird unter 03301/53 74 37 oder an schlossmuseum-oranienburg@spsg.de gebeten.

Von MAZonline