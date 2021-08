Oranienburg

Die Schlosspark-Nacht in Oranienburg hat auch 2021 musikalisch für viele Geschmäcker etwas zu bieten: So rockt am 28. August 2021 beispielweise Roof Garden oder besser „Die beste Partyband der Welt“, wie die Truppe sich selbst bezeichnet, den Dreiseithof. Unterstützt wird sie von DJ NC Chris. Die Marching Saints wiederum marschieren swingend und jazzend durchs Gelände. Und an der Orangerie? Dort stehen unter anderem Ulli und die grauen Zellen auf der Bühne. Die Combo um den bekannten RBB-Reporter und Abendschau-Moderator sorgt mit Soul- und Rocksongs der 1960er- und 1970er- Jahre für gute Stimmung. Klangschalen- und Harfenfans kommen indes im Gartenzimmer „Glaube“ auf ihre Kosten.

Reporter und Sänger in Einem: Ulli Zelle und Band stehen bei der Schlosspark-Nacht am 28. August auf der Bühne. Quelle: promo

Musikalische Magie-Show an der Orangerie

Eine musikalische Magie-Show bieten die Berlin Illusionist an der Orangerie – eine Kombination aus modernem Theaterstück, neuen Illusionen, Zaubertricks und Musik von und mit jungen Leuten. Ebenfalls zauberhaft wird es mit der fröhlichen Elfe Sorgenfrei und ihrem Gefährten, dem Troll Trolly. Mit Seifenblasen und guter Laune wandeln die beiden durch Oranienburgs größten Garten. Und stauen, wie die Gäste gewiss auch, wenn der Starjongleur Marco Hochsteiner loslegt mit seiner „Weltklasse-Tempo-Tennis-Entertainer-Jongleur-Show“. Mit ihren magischen Hula-Hoop-Reifen, die im Dunkeln wie der gesamte Schlosspark leuchten, dürfte LaHoop ebenso die Menge begeistern.

Ein Feuerwerk oder eine Lasershow – je nach Wetterlage – runden den Abend ab. Quelle: Andreas Herz

XXL-Holzgartenspiele stehen für Groß und Klein auf dem Weg zur Spiellandschaft bereit, und dort dürfen die Kleinen sich schminken oder mit einem Glitzer-Tattoo schmücken lassen. Krönender Abschluss des Abends wird ein Höhenfeuerwerk oder, je nach Wetter, eine große Lasershow sein.

Eintrittskarten nur im Vorverkauf

Um lange Schlangen an der Abendkasse zu vermeiden, gibt es die Tickets in diesem Jahr ausschließlich im Vorverkauf – für 18 Euro sowie ermäßigt 10 Euro, Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt (Nachweise sollten am Einlass bereitgehalten werden). Erhältlich sind sie sowohl online, auf Reservix (www.tourismus-und-kultur-oranienburg.reservix.de/events) als auch in der Tourist-Info, wochentags (außer Mittwoch) von 10 bis 16 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr und am Veranstaltungstag selbst von 11 bis 19 Uhr.

Der Schlosspark in Oranienburg wird am 28. August in den buntesten Farben leuchten. Quelle: Andreas Herz

Das komplette Programm gibt es in Kürze auf www.oranienburg-erleben.de – und natürlich persönlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tourist-Information, Schloßplatz 2, Infotelefon 03301/600 81 10.

Besucher müssen 3-G-Regel beachten

Start der Schlosspark-Nacht ist um 18 Uhr, Einlass ab 16 Uhr – der Park ist an diesem Tag vorher nicht geöffnet und steht auch am Sonntag erst ab 12 Uhr wieder den Besuchern offen.

Zutrittsbedingungen: Auch bei der Schlosspark-Nacht Oranienburg gelten die sogenannten 3 Gs – für alle Gäste ab 12 Jahren. Das bedeutet: Der Einlass ist nur möglich, wenn die Besucherinnen und Besucher entweder eine vollständige Impfung oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test von einer anerkannten Teststelle nachweisen oder den Nachweis ihrer Genesung vorlegen können. Mitgebrachte Selbsttests gelten nicht, und auch vor Ort können keine Tests durchgeführt werden. Die Gäste sind zudem gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, wo kein Abstand eingehalten werden kann, etwa am Einlass oder an den Bühnen.

Von MAZonline