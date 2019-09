Oranienburg

Die Tage werden kürzer, dunkler und zuletzt auch deutlich feucht-frischer. Das macht sich auch an den Besucherzahlen im Schlosspark Oranienburg bemerkbar. Insbesondere in den Abendstunden suchen nun weniger Menschen den Schlosspark auf. Deshalb passt die Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH zum 1. Oktober die Schlosspark-Kassenöffnungszeiten bedarfsgerecht an: Die Kasse ist vom 1. bis zum 31. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (bisher 20 Uhr).

Am 1. November startet der Park dann offiziell in die Nebensaison. Diese gilt bis zum 31. März. Die Kasse wird in der Nebensaison von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Von MAZonline