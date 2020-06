Schlosspark Oranienburg: Ein Klassenzimmer ohne Wände und Tür

Oranienburg

Was Ameisenlöwen für merkwürdige, kleine Tiere sind, warum der Steinhaufen Lebensraum für allerlei kleine und größere Lebewesen ist und wie das eigentlich damals mit den Dinosauriern war – auf all diese Fragen hat Reikja Priemuth (37) eine Antwort. Die Geologin leitet das grüne Klassenzimmer im Oranienburger Schlosspark und hat schon viel Neues geschaffen. „Unser neuestes Haustier ist ein Riojasaurier“, erzählt sie. Es ist eine Dauerleihgabe aus dem Tier- und Freizeitpark in Germendorf und ein absolutes Highlight für kleine und große Besucher.

Der Riojasaurier im grünen Klassenzimmer. Quelle: Enrico Kugler

Sein neues Zuhause hat er, umgeben von Mammut- und Ginkobäumen, direkt neben dem Projekt „Lebensraum Magerrasen“ gefunden. Auf den nährstoffarmen, meist trockenen Standorten können sich nur spezielle Pflanzen entwickeln. „Dieses Biotop wurde Ende 2018 fertiggestellt und entwickelt sich sehr gut“, freut sich Reikja Priemuth.

Eine Wäscheleine hilft beim Verstehen

Doch zurück zu den Dinos. „Die Zeitspannen zwischen den einzelnen Erdzeitaltern erkläre ich anhand einer Wäscheleine“, erläutert die 37-Jährige. Wichtige Eckdaten werden mit Wäscheklammern markiert. „Das verstehen auch schon Kindergartenkinder.“ Ab sofort darf sie auch wieder Führungen mit Gruppen bis zu 15 Kindern anbieten. „Das richtet sich vor allem an Kitas und Schulen, aber generell steht das grüne Klassenzimmer allen Interessierten offen.“ Damit die Besucher das Reich von Reikja Priemuth im historischen Teil des Parks auch finden, steht jetzt ein großes Hinweisschild am Eingang des Schlossparks.

Reikja Priemuth und die neue Chefin er TKO, Franziska Winter, im Grünen Klassenzimmer. Quelle: Enrico Kugler

Fördermittel ermöglichen neue Projekte

Auch in der nächsten Zeit wird sich dort noch einiges tun. „Wir haben Fördermittel von der deutschen Postcode-Lotterie erhalten“, freut sich die Geologin. Damit sollen weitere, zum Teil interaktive Schautafeln und Infokästen angeschafft werden. So soll das Gelände auch ohne Führung für die Besucher noch attraktiver werden.

Von den Fördermitteln sollen unter anderem neue Schau- und Infotafeln angeschafft werden. Quelle: Enrico Kugler

Begeistert vom Einsatz der 37-Jährigen ist auch Urte Voigt von der Tourismus und Kultur Oranienburg Ggmbh (TKO). „Seit Reikja hier ist, ist alles gewachsen – im doppelten Sinne. Es ist ein richtiger Anziehungspunkt geworden, die Ideen gehen ihr einfach nie aus“, schwärmt sie. Und so können auch jetzt schon kleine, reife Früchtchen im Vorbeigehen genascht werden.

FÖJ ’ler gesucht

Wer gern selbst mit Hand anlegen möchte an diesem Kleinod, kann sich noch bis zum 24. Juli für ein Freiwilliges ökologisches Jahr ( FÖJ) bewerben. Gärtnerische Arbeiten, Themenführungen im grünen Klassenzimmer, das Mitwirken an Veranstaltungen und handwerkliche Aufgaben – die Bewerber erwartet ein breites Aufgabenspektrum. „Ich kann die Arbeit hier bei uns nur empfehlen“, sagt auch Reikja Priemuth.

Von Stefanie Fechner