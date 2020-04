Oranienburg

Oranienburgs größter Garten ist ab Freitag, 24. April, zumindest zu einem großen Teil wieder geöffnet. Das teilte Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH am Montag mit: „Wir sind dankbar und sehr glücklich, dass wir jetzt wieder öffnen können – vor allem für all jene, die keinen Garten haben.“

Fast fünf Wochen war der Park dann zur Eindämmung der Coronapandemie geschlossen. Geöffnet ist er ab Freitag wieder täglich zwischen 9 und 17 Uhr (Kassenschluss). Spaziergänge seien möglich oder auch, sich samt Decke auf einer der Wiesen niederzulassen – natürlich mit den geltenden Abstandsregeln, mindestens 1,50 Meter zu anderen Gästen.

Da Spielplätze nach wie vor geschlossen bleiben müssen, kann auch die große Spiellandschaft im Schlosspark – inklusive Spielhaus, Wasserspiellandschaft oder etwa Kletterfelsen – nicht genutzt werden. Das gilt ebenso für alle anderen Sport- und Spielgeräte auf dem Gelände. Solange diese Einschränkungen bestehen und ein gerade für Familien so beliebter Bereich des Parks gesperrt ist, müssen Gäste auch nicht voll zahlen. Bis zur kompletten Wiedereröffnung gilt: Auf die ab der Hauptsaison 2020 geltenden Eintrittspreise gibt es 50 Prozent Rabatt. So zahlen Erwachsene vorübergehend 2 Euro für den einmaligen Eintritt, ermäßigt kostet eine Tageskarte 1 Euro. Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt. Dauerkarten sind ebenfalls gültig wie gewohnt. Bis 18 Uhr können die Gäste auf dem Gelände verweilen.

Im Schlosspark Oranienburg. Quelle: Vivienne Netzeband

Einstellen müssen sich die Gäste beim Schlosspark-Besuch nun auf die den aktuellen Auflagen entsprechenden getroffenen Vorkehrungen an der Kasse. So sind unter anderem vorgegebene Abstände in der Warteschlange einzuhalten, und es darf immer nur eine Person das Kassenhäuschen betreten. Das Schlosspark-Café bleibt geschlossen – eine gastronomische Versorgung gibt es momentan also gar nicht. Toiletten sind zugänglich und werden mehrfach täglich gründlich desinfiziert und gereinigt.

Um sicherzustellen, dass sich auch alle Gäste an die Regeln halten und wirklich niemand die Spiellandschaft betritt, sind fortan mehrere TKO-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dem Gelände unterwegs und schauen nach dem Rechten. „Nur wenn jetzt alle mitziehen, können wir diese Teilöffnung auch rechtfertigen. Und das wollen wir natürlich unbedingt. Unser Park ist ab Freitag wieder offen – und das ist wunderbar“, sagt Jürgen Höhn.

Die TKO hätte die Schlosspark-Pforten bereits ab Mittwoch wieder öffnen können. Mit der vom Landkreis am 17. April veröffentlichten aktualisierten Notstandsverordnung wäre dies möglich gewesen. „Damit aber wirklich alles gut und sicher vorbereitet ist, nehmen wir uns diese beiden Tage mehr Zeit“, erklärt Höhn. „Bis dahin empfehle ich allen einen Blick auf unsere Website www.oranienburg-erleben.de“. Unter anderem findet sich dort ein von Schlosshafenmeister Thomas Ahrens gestaltetes Filmchen über den Park: Entspannung und Vorfreude garantiert.

