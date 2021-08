Schlossparknacht in Oranienburg: Feucht, aber trotzdem fröhlich

Oranienburg

Der angesagte Dauerregen konnte die Oranienburger und ihre Gäste zur Schlossparknacht 2021 am Sonnabend nicht abschrecken: Eine sehr lange Schlange bildete sich am Haupteingang, wobei es trotz Coronakontrollen zügig voran ging. Die großen und die kleinen Gäste erwartete einmal mehr spannende Aktionen und stimmungsvolle Live-Musik vor zauberhafter Kulisse.

Gleich am Eingang begrüßten „The Marching Saints“ die Gäste mit Gute-Laune-Jazz, Dixiland, Swing und launigen Liedern. Nur ein paar Schritte weiter wurde es fantasievoll. Die Elfe Sorgenfrei und der Troll Trolly zeigten in ihren märchenhaften Kostümen ihre Seifenblasentricks. Die Kinder waren begeistert, die Eltern und Großeltern nicht minder fasziniert.

„Schön, dass mal was stattfindet und die Stadt es sich nicht nehmen lässt, mal was anzubieten“, sagt Annette Lorentz aus Mühlenbeck. Die 57-Jährige machten keinen Hehl daraus, wie sehr sie „die Einschränkung der Bürgerrechte“ und einen weiteren Lockdown ablehnt, während sie mit ihrem Partner in der Schlange auf Einlass wartete. Besonders auf die Schausteller und die kulturellen Darbietungen freute sich die vierköpfige Familie Rogg aus Zühlsdorf.

Zur Galerie Die Schlossparknacht 2021 war feucht, aber trotzdem fröhlich. Den magischen Aufführungen und Live-Musik-Ambiente tat die Witterung keinen Abbruch.

Feuerwehrleute aus Germendorf arbeiteten sich auf der Wiese direkt am Schloss an einem überdimensionalen Solitär ab. Betreut wurden sie dabei von Maya, die dafür extra in ein opulentes historisches Kostüm geschlüpft war. Auf die Quarkkeulchen und die gute Musik hatte es die bunt gemischte Gruppe von Detlef Lehmann (68) abgesehen – halb aus Breddin bei Kyritz, halb aus Oranienburg-Eden. Auch sie haben sich noch keine Schlossparknacht entgehen lassen. Mit Schirmen und Regenjacken trotzen sie den sommerlichen Wetterkapriolen. Nur ein paar Tische weiter hatten sich Jonas, Paul, Antonia und Leonardo aus Velten und Germendorf niedergelassen. Das Quartett knabbert an leckeren Langos (ungarischen Fladenbroten) und feiert unbeeindruckt von den Wolken Pauls Geburtstag.

„Roof Garden“ in Aktion. Quelle: Robert Roeske

Unterdessen haben „Roof Garden“ den nächsten ihrer insgesamt vier Auftritte begonnen. Mit Partykrachern verschiedener Jahrgänge verbreiten sie eine Bombenstimmung. Dazu kommen Einlagen, mit denen lautstark das Publikum unmittelbar vor der Bühne am Dreiseithof in die Show einbezogen wird. Mit bunten Schirmchen auf dem Kopf schunkelten auch Ramona und Dagmar aus Nassenheide und Eberswalde mit. Ihr Kommentar: „Geile Musik!“

Solitär der anderen Art. Quelle: Robert Roeske

Beinahe so richtig ins Wasser gefallen wäre die Schlossparknacht für die beiden Freundinnen Theresa und Stella aus Tuttlingen (Baden-Württemberg). Die beiden zwölfjährigen Mädchen, die bei den Großeltern der einen in Hohen Neuendorf zu Gast sind, mussten am Eingang einen Corona-Schnelltest vorlegen. In der Preußen-Apotheke konnten sie den noch schnell machen, sodass sie das Lichtspektakel nicht verpassten. Und der Regen? „Die paar Tropfen machen uns nicht tot“, sagte der Opa tapfer, während die Mädchen unter den Kapuzen ihrer Capes Gespenster mimten.

Schlossparknacht 2021. Quelle: Robert Roeske

Ein riesiger Engel mit leuchtendem Haar und Poseidon mit seinem „Reitfisch“ zogen ebenfalls durch den Schlosspark. Die beiden vom freuten sich, dass sie immer wieder angesprochen und fotografiert wurden. Dafür revanchierten sie sich mit geheimnisvollen Botschaften und einer Menge Glitzer.

Kathrin, Andy und Lilly Flakowsky. Quelle: Robert Roeske

„Dass es nicht regnet“ war Erwartung Nummer eins von Kathrin, Andy und Lilly Flakowski aus Oranienburg-Süd. Sie haben bisher keine Schlossparknacht ausgelassen. Ihr Motto: „Wenn die Stadt was macht, muss man als Oranienburger auch anwesend sein.“

Von Helge Treichel