Schmachtenhagen: Auch in der Corona-Krise für die Jugend da

Schmachtenhagen

Billard spielen, gemeinsam kochen oder einfach ein bisschen in der gemütlichen Sitzecke quatschen – den jugendlichen Besuchern im Jugendclub Schmachtenhagen bieten sich viele Möglichkeiten. Dafür sorgen die Jugendbetreuer und Jugendkoordinatoren im ländlichen Raum vom Verein ImPuls e.V. aus Hohen Neuendorf.

Im Oranienburger Ortsteil finden die Jugendlichen im Gemeindezentrum über dem Hort einen Unterschlupf, Beschäftigung und immer ein offenes Ohr. Dafür sorgt vor allem Jugendbetreuer Rainer Hanschke (41). Seit elf Jahren ist er in der Jugendarbeit tätig. „Damit wir zu möglichst allen Jugendlichen einen guten Kontakt haben, rotieren die Betreuer und Koordinatoren durch die jeweiligen Jugendclubs der Oranienburger Ortsteile“, beschreibt er den Ablauf. Zwischen acht und zehn Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren besuchen den Jugendclub regelmäßig. „Man merkt, dass aktuell ein Generationenwechsel stattfindet“, konstatiert der Jugendbetreuer. „Die älteren Jugendlichen schauen nur noch ab und zu mal hier rein, die Jüngeren kommen dafür nach.“

Jugendclub soll den Jugendlichen gehören

„Wir bieten eine Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen“, erklärt auch Maraike Völker, Jugendkoordinatorin für die Oranienburger Stadtteile. „Der Club soll den Jugendlichen gehören“, ergänzt Rainer Hanschke. Für die Jugendbetreuer ist vor allem eine vertrauensvolle Basis zu den Clubbesuchern wichtig. „Manches wissen wir schon vor den Eltern“, berichtet Rainer Hanschke aus seinen Erfahrungen. Im Sommer kann auch die Grünfläche vor dem Gebäude für Aktivitäten genutzt werden. „Das wird auch sehr gut angenommen“, so der 41-jährige Jugendbetreuer.

Von Dienstag bis Freitag sind die Mitarbeiter vom ImPuls e.V. von 13.30 bis 19.30 für die Schmachtenhagener Kinder vor Ort. „Die Jugendclubs in Zehlendorf und Wensickendorf sind leider im Moment nicht regelmäßig besetzt“, weiß Jugendkoordinatorin Maraike Völker zu berichten. „Dafür gibt es dort immer montags ein mobiles Angebot. Wenn doch Bedarf besteht, können sich die Jugendlichen gern über die Telefonnummern an den Jugendclubs an uns wenden. Dann finden wir auch eine Lösung“, so die 27-Jährige.

Betreuer bieten einen virtuellen Anlaufpunkt

Auf Grund der aktuellen Lage mussten zahlreiche, für die nächsten Wochen geplanten Veranstaltungen wie die „Jump!“ abgesagt werden, wie Maraike Völker mitteilte. Alle Jugendclubs sind auf Grund der Corona-Krise geschlossen. „Zur Zeit machen wir eine Bestandsaufnahme im Schmachtenhagener Jugendclub. Die Stunden, die wir gerade nicht mit den Jugendlichen verbringen können nutzen wir, um liegen gebliebenes aufzuarbeiten.“ Außerdem laufen im Hintergrund trotzdem bereits Planungen für die Sommermonate, wie die Jugendkoordinatorin verriet. „Auch wenn es zur Zeit schwierig ist, die Arbeit geht trotzdem weiter. Wir schreiben Konzepte und nutzen die Möglichkeiten, um uns intern weiterzubilden.“ Für die Jugend bleiben die Betreuer und Koordinatoren trotzdem erreichbar. „Sie können uns jederzeit über unsere Telefonnummern, per E-Mail oder Instagram erreichen. So bleiben wir wenigstens virtuell ein Anlaufpunkt.“

