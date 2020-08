Schmachtenhagen: Demo für sichere Radwege

Am Sonnabend (22. August) veranstaltet der Ortsbeirat Schmachtenhagen eine Fahrrad-Demonstration, um auf die aus Ihrer Sicht unbefriedigende Radwegesituation im Ort aufmerksam zu machen.

In Schmachtenhagen möchte man am Sonnabend per Rad-Demo auf die unbefriedigenden Radwege hinweisen. Quelle: Ulrike Gawande/Archivbild