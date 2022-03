Schmachtenhagen: Die Sehnsucht nach einem geregelten Wasserdruck bleibt groß

Schmachtenhagen

Langsam, aber sicher, nähert sich der Frühling mit großen Schritten, die Zeit für Grundstücksbesitzer, den eigenen Garten für die wärmere Jahreszeit vorzubereiten. Während sich vieler Ortens die Menschen freuen, den Winter hinter sich zu lassen, tut man das auch in den Oranienburger Ortsteilen Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf – blickt aber zugleich mit Sorge auf das, was da kommt. Seit Jahren haben die Anwohner der SWZ-Gemeinden mit einem niedrigen Wasserdruck zu kämpfen, der in den Sommermonaten regelmäßig zu Sprengverboten führt. Doch auch das alltägliche Leben wird eingeschränkt.

Druckerhöhungsstation soll Abhilfe schaffen

Auch am Montagabend im Rahmen der Schmachtenhagener Ortsbeiratssitzung war dieses Thema wieder ein dringliches. Ortsbeiratsmitglied Ulf Azone blickt mit einem ungutem Gefühl in der Magengegend in Richtung Sommer: „Es geht ja nicht nur darum, die Gärten zu bewässern. Wir kämpfen hier seit vielen Jahren mit einem erheblichen Druckabfall in den wärmeren Monaten. Jeder von uns kennt es mittlerweile, dass beim Duschen plötzlich das Wasser weg ist oder die Waschmaschine oder der Geschirrspüler ausgeht, weil kein Wasser mehr gezogen werden kann.“ Beim Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) ist das Thema bekannt, um gerade in den SWZ-Gemeinden auf die Druckmangelerscheinungen zu reagieren erteilt der NWA Jahr für Jahr Sprengverbote in den entsprechenden Gemeinden.

Katrin Kittel, Ortsvorsteherin Schmachtenhagen Quelle: Privat

Doch auch langfristig gibt es Planspiele, um die Situation zu verbessern. So plant der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband den Bau einer Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen (Barnim), die Baugenehmigung ist bereits erteilt. „Wir hoffen, dass sich die Situation dadurch verbessert, allerdings wird es auch keine abschließende Lösung sein“, bemerkt Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Vor allem hat man im Ortsbeirat Schmachtenhagen große Bedenken mit Blick auf weiter entstehende Neubauten im Ort. „Irgendwann ist das Wasser aufgebraucht, auch hier reden wir von einer endlichen Ressource“, so Kittel mahnend.

Anbieterwechsel würde Millionen kosten

Um die Situation langfristig zu verbessern, stellten die drei Ortsvorsteher der betroffenen SWZ-Gemeinden 2020 einen Prüfauftrag an die Oranienburger Stadtverwaltung. Dieser beinhaltet die Möglichkeit, das Netz des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes zu verlassen und sich dem Netz der Oranienburger Stadtwerke anzuschließen. Seitens der Oranienburger Stadtwerke wurde eine Kostenschätzung durchgeführt, ein Austritt der SWZ-Gemeinden aus dem Leitungssystem des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverbandes und eine Eingliederung in das Netz der Stadtwerke würde rund acht Millionen Euro kosten. Des Weiteren wiesen die Stadtwerke darauf hin, dass sich die Wasserkosten für den Endverbraucher dadurch auch in Oranienburg deutlich erhöhen würden, laut Kalkulation von bisher 1,97 Euro auf dann bis zu 2,60 Euro pro Kubikmeter. Auch im Ortsbeirat Schmachtenhagen kennt man diese Zahlen.

Ortsbeirat Schmachtenhagen hofft auf zeitnahe Verbesserung

„Natürlich sind das immense Kostenaufwendungen, die da auf uns alle zukommen würden. Entscheidend ist, dass wir wieder einen höheren Wasserdruck bekommen, woher und wodurch der am Ende zustande kommt, ist eigentlich egal. Wir hoffen nun alle erst einmal, dass die neue Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen eine Verbesserung der Situation herbeiführt. Aber ich denke, das Thema wird uns noch eine längere Zeit beschäftigen“, so Ortsbeiratsmitglied Ulf Azone.

Von Knut Hagedorn