Direktvermarkter mit Tradition

Der Oberhavel Bauernmarkt ist dieser Tage verwaist. Ohne die Esel, Schafe und Ziegen im Streichelzoo wäre er geradezu ausgestorben. Geschäftsführer Henk Roest macht eine schwere Zeit durch – wie aktuell viele Geschäftsleute in Corona-Zeiten. Ostern und Pfingsten seien Schlüsseltage im Geschäftskalender mit mehreren tausend Gästen. Diese Einnahmen fehlen schmerzlich, erzählt Roest mit seinem holländischen Akzent. Aber Jammern kommt für den 47-Jährigen nicht in Frage, der im Jahr 2012 mit seiner Familie nach Deutschland kam und zunächst die Landwirtschaft erwarb und betrieb. 2016 übernahm er von einem Landsmann den Oberhavel Bauernmarkt.

Der bietet aktuell keine Veranstaltungen, keinen Flohmarkt und keine Eierbahnfahrten mehr. Sogar der aus dem Dorf kommende Erlebnispfad endet abrupt am Hoftor, wo das Privatgelände beginnt. Und – Achtung! – auch der Hofladen bleibt ab sofort geschlossen. Der Fleischstand, Backstand, sowie der Blumen- Obst- & Gemüsestand haben jedoch weiter geöffnet, allerdings nur zu den üblichen Öffnungszeiten donnerstags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr. Der Verkauf von Eiern aus eigener Produktion findet ebenfalls weiterhin statt. Die Eier können zusätzlich montags bis mittwochs in der Zeit von 8 bis 12 Uhr abgeholt werden, nach telefonischer Voranmeldung unter 0162/2 40 26 07. Unter dieser Rufnummer können zudem Vorbestellungen aufgegeben und Abholtermine (nur bis 16 Uhr) vereinbart werden.

Zur Galerie Der Verkauf auf dem Oberhavel Bauernmarkt in Schmachtenhagen läuft weiter – jedochsind sämtliche Veranstaltungen, der Flohmarkt und Eierbahnfahrten abgesagt. Auch der Hofladen bleibt ab sofort geschlossen.

1350 Hühner werden im Stall gehalten – in Bodenhaltung. Außerdem gibt es 420 Rinder, davon 150 Milchkühe. Die so erzeugten Produkte werden direkt vermarktet. Drei Sorten Milch (Vanille, Erdbeere und Schokolade) zum Beispiel sind an der Milchtankstelle in Form einer Riesen-Milchkuh im Angebot, im Automaten einfach Geld einwerfen. Was sonst so einfach ist, funktioniert jedoch nicht in der aktuellen Corona-Krise. Milch kann nicht gezapft werden. „Es lohnt sich einfach nicht“, sagt Henk Roest. Normalerweise lagert in der Kuh die gekühlte tagesfrische Vollmilch mit natürlichem Fettgehalt (mindestens 3,7 Prozent Fett) aus der neuen hofeigenen Molkerei.

Das hat Tradition in Schmachtenhagen: 1994 wurde der Oberhavel Bauernmarkt eröffnet und schnell ein beliebter Anlaufpunkt für Essen, Trinken, Livemusik, Kinder- & Seniorenprogramme, Flohmarkt, Events mit Livemusik – und natürlich Direktvermarktung. Im Hofladen sind normalerweise Säfte, Honig, Gewürze, Wurst- und Käsespezialitäten sowie Bücher im Angebot.

Die Direktvermarktung der Landwirtschaftsprodukte der Agra GmbH begann in zwei alten Getreidehallen. 50 Arbeitskräfte und 30 Lehrlinge in acht Berufen fanden Beschäftigung. 1996 fuhr zum ersten Mal die Eierbahn durch die Hühnerställe und den Agrarbetrieb. Auch die Bahn musste vorübergehend den Betrieb einstellen, bedauert Henk Roest. Wann die Fahrten wieder aufgenommen werden, stehe noch nicht fest. Unsicher sei auch, wann die beiden Geschenkeläden und der Schuhladen wieder öffnen können. Ebenso sei offen, wie mit dem Streichelzoo verfahren werden soll. „Aber in den nächsten zwei Wochen bleibt es auf jeden Fall erst einmal wie es jetzt ist“, sagt Roest. Sorgen habe ihm die Nachricht bereitet, dass sogar das Münchener Oktoberfest abgesagt worden ist.

Bis zu 40 Personen fanden in Spitzenzeiten Arbeit auf dem Oberhavel-Bauernmarkt – Köche, Putzkräfte, Landschaftspfleger, Küchenhilfen und Mitarbeiter am Ausschank. Aktuell gebe es acht feste Mitarbeiter, sagt Henk Roest. Und diese seien seit Anfang März zu Hause. Investitionen seien vorerst nicht geplant. Für die Dönerbude, die zum Saisonbeginn eröffnen sollte und die bei Ausbruch der Corona-Krise gerade in der Vorbereitung steckte, sei die Zukunft nun ungewiss.

