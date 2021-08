Schmachtenhagen: Falscher Polizist fordert 25.000 Euro

Schmachtenhagen

Ein 92-jähriger Mann aus Schmachtenhagen erhielt am Dienstag (3. August) den Anruf eines bislang Unbekannten, der sich als Polizist ausgab. „Er erklärte dem Mann, dass der Enkel des 92-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitze“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Schmachtenhagener sollte eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro zahlen, damit der Enkel frei kommt. „Der Mann durchschaute die Masche zum Glück, übergab kein Geld und informierte die richtige Polizei“, so Dörte Röhrs abschließend.

Von MAZonline