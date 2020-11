Schmachtenhagen: Geplante Caravanserei nimmt nächste Hürde

Schmachtenhagen

Die Pläne des Bremer Investors Oliver Wandel, auf dem ehemaligen Gelände des Oberhavel Bauernmarktes in Schmachtenhagen eine Caravanserei zu errichten, haben die nächste politische Hürde genommen. Im Rahmen des Oranienburger Hauptausschusses am Montagabend in der Orangerie stimmten alle anwesenden zwölf Ausschussmitglieder für den Aufstellungsbeschluss eines vorhabenbezogenen Bauplanes.

AfD-Fraktion gibt Interessenkonflikte zu bedenken

Die Caravanserei Oberhavel GmbH will auf dem Gelände in Schmachtenhagen eine Anlaufstelle für Wohnmobilfreunde schaffen und so den Ort und die Region attraktiver gestalten. Bedenken zum geplanten Bauvorhaben gab es von der AfD-Fraktion, die zunächst einen Antrag stellte, zwar dem Bauvorhaben zuzustimmen, allerdings dem neuen Betreiber nicht die Möglichkeit zu geben, dort auch Wohnmobile zu beherbergen. „Wenn man sieht das auch die geplante Erweiterung des Stadthafens in Oranienburg genau auf dieses touristische Segment abzielt, könnte es zu Interessenskonflikten kommen“, begründete Fraktionschef Tim Zimmermann.

Anzeige

Stadtverwaltung begrüßt die Pläne des Investors

Von Seiten der Stadtverwaltung gab es allerdings keinerlei Bedenken, wie Bürgermeister Alexander Laesicke mitteilte. „Kay Duberow, Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG), hat uns gegenüber mitgeteilt, das er mit der Errichtung einer geplanten Caravanserei in Schmachtenhagen keine Gefahr für die Pläne der SOG sieht, sich selbst auf diesem Sektor zu vergrößern.“ Daraufhin zog die AfD-Fraktion den entsprechenden Antrag wieder zurück.

Von Knut Hagedorn