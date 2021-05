Schmachtenhagen: Große Sorge um die Bäke

Schmachtenhagen

Im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen macht man sich große Sorge um ein Stück Heimat. „Die Bäke gehört zu unserem Ort, leider sinkt ihr Pegel von Jahr zu bedrohlich und es ist allerhöchste Zeit, nun etwas dagegen zu tun“, erklärt Ortsvorsteherin Katrin Kittel den Ernst der Lage.

Ortsbeirat will Kulturgut erhalten

Die Bäke ist ein Flüsschen, das den Ort Schmachtenhagen durchquert. Die zunehmende Trockenheit sorgt allerdings für abnehmendes Grund- und Oberflächenwasser. „Mir haben ältere Einwohner unseres Ortes erzählt, dass sie sogar in der Bäke früher das Schwimmen erlernt haben. Wenn man heutzutage einige Stellen abläuft, reicht das Wasser nicht mal mehr zu den Knien“, so Kittel. Aus diesem Grund stellte der Ortsbeirat Schmachtenhagen einen Antrag zur Sicherung des Grund- und Oberflächenwassers. „Wir müssen jetzt etwas tun, bevor es zu spät ist. Was einmal weg ist, kehrt nicht mehr zurück und das insbesondere in diesem Fall bei der Bäke“, unterstreicht auch Ortsbeiratsmitglied Günter Lehmann. Aktuell kann lediglich eine Grundstauhaltung durch den Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ gewährleistet werden, um das Wasser nicht völlig ungehindert abfließen zu lassen.

Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Quelle: Robert Roeske

Am Mittwoch wurde dieser Antrag im Oranienburger Bauausschuss behandelt und die Stadtverwaltung äußerten sich zu diesem Themengebiet. „Zur Linderung der vom Ortsbeirat Schmachtenhagenen beschriebenen Situation wäre eine deutlich höhere Stauhaltung erforderlich. Im Gewässerbestand gibt es verschiedene Stauanlagen, für die jedoch die Staurecht fehlen. Die Stauanlagen befinden sich mit Ausnahme des Wehres hinter dem ehemaligen Bauernmarkt, das der Stadt Oranienburg gehört, alle in privatem Eigentum“, geht aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung hervor.

Stadtverwaltung sieht Handlungsbedarf

Um die Möglichkeiten der Sicherung und Verteilung des vorhandenen Wassers zu beurteilen, reicht es aber laut Stadtverwaltung nicht aus, nur die lokale Situation im Ortsteil Schmachtenhagen zu analysieren, sondern ein Bewirtschaftungskonzept für die vorhandenen Gewässer erarbeiten zu lassen, welches auch mit den Nachbarkommunen abzustimmen wäre. In diesem Planungsprozess wäre das Landesamt für Umwelt, ebenso wie die Untere Wasserbehörde im Rahmen ihrer Zuständigkeiten mit einzubeziehen. „Die Notwendigkeit, weitere Wasser- und Bodenverbände und Institutionen zu beteiligen, ist ebenfalls wahrscheinlich“, so die Stadtverwaltung.

Ortsbeirat mahnt zur Eile

Für den Schmachtenhagener Ortsbeirat drängt jedoch mehr und mehr die Zeit. „Die Bäke ist ein Kulturgut des Ortes, wir müssen alles tun, um sie zu schützen und sie zu bewahren. Jetzt ist es absolut dringlich“, mahnt Günter Lehmann eindringlich. Die Stadtverwaltung weist aber auch daraufhin, dass die Erstellung eines solchen Bewirtschaftungskonzeptes nicht zu den grundsätzlichen Aufgaben des Wasser- und Bodenverbandes „Schnelle Havel“ zählen. „Demnach findet dies auch keine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan des Wasser- und Bodenverbandes“, so die Stadtverwaltung. Demnach ist es aus Sicht der Oranienburger Stadtverwaltung viel mehr notwendig, zuständige Behörden auf ihre Verantwortung beim Wassermanagement hinzuweisen und auf die Erarbeitung von übergeordneten Zielen wie der Grund- und Oberflächenwasserhaltung hinzuwirken, was bereits im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes geregelt wird.

Von Knut Hagedorn