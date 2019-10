[MAZ Plus] Grüner Antrieb für die Heidekrautbahn

Schmachtenhagen

Der große Saal im Schmachtenhagener Bauernmarkt war am Mittwochabend bis auf den letzten Platz besetzt, rund 300 Bürger waren gekommen. Kein Wunder, das Thema polarisiert: Die Firma Enertrag stellte ihre Pläne für die Errichtung einer Wasserstoffanlage vor – ein Pilotprojekt, ausgelegt auf gut 22 Jahre, das von der Bundesregierung gefördert wird. Mit der gewonnenen Energie solle die Heidekrautbahn betrieben werden, erklärte Marc Transfeld von Enertrag, der das Projekt mit einer Reihe von Experten skizzierte. „Damit wäre eine Einsparung von bis zu 2,5 Millionen Kilogramm Kohlenstoffdioxid und rund 840 000 Liter Diesel pro Jahr möglich“, erklärte Transfeld weiter.

Der Plan: Drei Windkraftanlagen würden auf einer Fläche von etwa 30 Hektar Ackerland entlang der Bahntrasse aufgestellt, die Abstände nach Zehlendorf, Wensickendorf und Schmachtenhagen würden jeweils mindestens die vorgeschriebenen 1000 Meter betragen – als Ergänzung sind bis zu fünf Hektar Photovoltaikanlagen geplant, damit die Anlage immer Strom liefert. Rund 390 Tonnen Wasserstoff könnten so pro Jahr produziert und per Gasleitung zur entstehenden Tankstelle geführt werden. Bis zum 2023 wolle Enertrag die Wasserstoffzüge auf die Schienen bringen.

Rund 300 Leute waren gekommen. Quelle: ENRICO KUGLER

Zwar betreibe der Energieversorger bereits eine Wasserstoffanlage in der Uckermark, doch die Transportwege wären zu weit. „Der Wasserstoff soll da produziert werden, wo er am Ende auch gebraucht wird“, erklärte Transfeld. Das Werk solle Wasserstoff aus erneuerbaren Energien produzieren – mittels Elektrolyse, bei der mit Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. „Wir sind aber kein Investor, der Tatsachen schafft, ohne vorher mit den Leuten gesprochen zu haben“, stellte Transfeld klar. Ziel sei, mit den Orten und den Oranienburger Stadtverordneten eine Strategie zu erarbeiten und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu erarbeiten.

Und die Bürger hatten einige Bedenken gegen das Projekt mitgebracht. Unter anderem benötigt die Anlage 10500 Kubikmeter Wasser im Jahr. Eine gewaltige Menge in Zeiten von Wasserknappheit und sommerlichen Sprengverboten in der Region, beklagten Bürger. Enertrag habe mit der Unteren Wasserbehörde Kontakt und den Oranienburger Stadtwerken aufgenommen. Wichtig sei, dass der Wasserdruck nicht noch schlechter werde als ohnehin. „Sobald wir da eine Lösung haben, werden wir das kommunizieren“, so Transfeld. Denkbar sei etwa ein tiefer Brunnen für Grundwasser. Wenn man aber merke, dass nicht genug Wasser vorhanden sei, könne man das Projekt am Ende nicht realisieren.

Angst vor Riesenwindmühlen

Ein anderer Bürger kritisierte, dass man „Riesenwindmühlen“ hinstelle. „Wir sind alle für den Klimaschutz, aber was haben wir von der Anlage?“ Es gehe nur darum, einen Teil einer großen Fläche zu nutzen, die ohnehin nur für die Landwirtschaft genutzt werden könne, erklärte ein Enertrag-Vertreter. Und wenn die Energiewende gelingen solle, dann müsse Energie dezentral und ortsnah produziert werden.

Ein Landwirt indes wollte wissen, ob der ländliche Charakter der Region in Gefahr sei, wenn die Anlage immer weiter erweitert werde. Eine Erweiterung sei nicht geplant und ohne die Gemeinden auch nicht möglich, hieß es von Enertrag. Weitre Bedenken hinsichtlich Lärm- oder Geruchsbelästigungen durch die Anlage stellten die Enertrag-Vertreter am Mittwochabend als unbegründet dar. Es werde reiner Sauerstoff ausgestoßen, zudem komme Schallschutz zum Einsatz. Storchenexperte Roland Heigel wies auf die Gefahren für die Fauna hin. „Es sind nicht nur Großvögel, die durch Windräder getötet werden, sondern auch Fledermäuse oder Insekten, die durch die Windräder durchgehäckselt werden. Wir dürfen aus dem Naturpark keinen Windpark machen“, so Heigel. Entweder, es werde eine Genehmigung erteilt oder eben nicht, hieß es von den Enertrag-Vertretern dazu.

Auch Heinz Ließke, Ortsvorsteher von Wensickendorf, meldete sich zu Wort. Quelle: ENRICO KUGLER

Auch Stadtverordnete waren gekommen. Deren Vorsteher Dirk Blettermann ( SPD) erklärte, dass die Oranienburger SVV für die Bebauungspläne mindestens zehn Jahre brauchen könne, sowas dauere seine Zeit. Oranienburgs Bauamtsleiter Frank Oltersdorf indes erklärte, dass man die Gestaltung der Anlage planungsrechtlich so absichern könne,dass nur Werk und grüne Wiese entstehen würden – statt der befürchteten zusätzlichen Industrie. Zudem sei ein Beteiligungsverfahren in mindestens zwei Stufen für alle Bürger vorgesehen, sie könnten also weiter mitreden.

