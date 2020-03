Schmachtenhagen: Leiche in der Bäke gefunden

Schmachtenhagen

Ein Spaziergang endete für eine vierköpfige Familie in Schmachtenhagen tragisch. Am Sonnabendnachmittag (21. März) war die Familie gegen 12 Uhr im Bereich des Malzer Weges in Richtung Grabowsee unterwegs, als sie den Leichnam fanden. Das bestätigte Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Montagnachmittag. „Die weibliche Leiche wurde mit Kopf und Oberkörper in der Bäke liegend aufgefunden“, so Rannefeld weiter.

Es wird geprüft, ob ein in der Nähe abgestellter Pkw Opel mit der Frau in Verbindung steht. „Ein Todesermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei eingeleitet“, bestätigte der Pressesprecher. Vor Ort ergaben sich allerdings keine Hinweise auf das Einwirken von Dritten. „Es besteht der Verdacht, dass es sich bei der Toten um eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Oberhavel handelt“, so Stefan Rannefeld. Der Familie wurden Seelsorger zur Verfügung gestellt.

Von MAZonline