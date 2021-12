Die Hiobsbotschaften für die Elternschaft im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen reißen nicht ab. Nachdem bereits seit einer Woche die Kindertagesstätte „Bäkestrolche“ geschlossen ist, kündigte die Stadt Oranienburg nun in einem Schreiben auch die Schließung des Horts der Neddermeyer-Grundschule an. Grund der Schließung in beiden Fällen ist fehlendes Personal.