Schmachtenhagen: Ortsbeirat lehnt Bebauungspläne ab

Wenn es nach der Projektentwicklungsgesellschaft PEG Oranienburg geht, sollen auf dem Areal des Ernst-Thälmann-Platzes im Ortsteil Schmachtenhagen bis zu 49 neue Wohneinheiten entstehen. Dahingehend stellte der Investor am 29. März dieses Jahres einen Antrag auf Prüfung der Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die Grundstücke Ernst-Thälmann-Straße 8 und 10. Allerdings spricht sich der Schmachtenhagener Ortsbeirat klar gegen die Pläne aus.

Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Quelle: Robert Roeske

„Natürlich sind wir immer darauf bedacht, auch Zuzug zuzulassen in unserem Ort, aber dieses Vorhaben würde den Charakter des Ortes komplett verzerren und es würde quasi ein neues Zentrum im Ort entstehen. Es sind für uns einfach viel zu viele Wohneinheiten auf so einem kleinem Areal. Des Weiteren sind uns die Gebäude einfach zu wuchtig“, berichtet Ortsvorsteherin Katrin Kittel (FWO/Piraten) am Montagabend im Rahmen der Ortsbeiratssitzung. Die PEG beabsichtigt die Errichtung von insgesamt neun dreigeschossigen Wohngebäuden, mit einem ausgebauten Satteldach als drittem Geschoss. Zudem ist die Errichtung von 49 Parkplätzen geplant, um allen Wohneinheiten auch Parkflächen zu generieren. „Wir sind uns ja alle darüber im Klaren, dass dies bei Weitem nicht ausreichen wird. Man kann dann eher von 100 Parkplätzen ausgehen“, ergänzt Ortsbeiratsmitglied Ulf Azone (CDU), der das gesamte Wohnbauprojekt als viel zu überdimensioniert ansieht.

Der Recyclinghof soll nach Plänen des Investors neuen Wohnungen weichen. Quelle: Knut Hagedorn

Das Gelände zwischen Friedhof und Mühlenweg auf der Nordseite Ernst-Thälmann-Platz war ursprünglich mit einer landwirtschaftlichen Hofstelle und dem zugehörigen Wohnhaus bebaut. Die Hofanlage stand über längere Zeit leer, Wohn- und Nebengebäude waren dem Verfall preisgegeben. Die Flurstücke sind mittlerweile beräumt. In den Plänen des Investors ist auch der Recyclinghof eingearbeitet, das Gelände ist allerdings noch nicht in Besitz des Investors. „Hier gibt es noch unterschiedliche Aussagen, noch ist ein Verkauf nicht vollzogen“, berichtet Kittel. Für Ortsbeiratsmitglied Günter Lehmann (Die Linke) sind noch andere Problemfelder zu beachten. „Bereits jetzt haben wir in Schmachtenhagen mit einem erheblichen Wassermangel zu kämpfen. Wenn ein solches Bauvorhaben umgesetzt wird, dürften die Sorgen um die Wasserversorgung nicht weniger werden. Auch die alte Eiche müsste dem Bauvorhaben wohl weichen, was wir nicht wollen.“

Infrastruktur des Ortes an der Belastbarkeitsgrenze

Auch für Ortsbeiratsmitglied Thomas Lehmann (SPD) ergeben sich durch das anvisierte Bauvorhaben gravierende Probleme, die nicht so einfach zu lösen sein werden. „Wenn so viele Wohneinheiten entstehen, dann verändert dies natürlich auch die gesamte Infrastruktur des Ortes, dessen muss man sich bewusst sein und da werden wir an Grenzen stoßen.“ Lehmann spielt damit auf die Bedarfe an Kindergarten-, Hort- und Grundschulplätzen an, die schon jetzt knapp bemessen seien im Ort. Ortsvorsteherin Katrin Kittel informierte am Montagabend darüber, dass es Gespräche mit dem Investor gegeben habe, die aber nicht wirklich zielführend waren. „Wir haben uns mehrfach mit dem Geschäftsführer der PEG Oranienburg, Herrn Rene Wiegand unterhalten und ihm natürlich auch unsere Bedenken mitgeteilt. Eine wirkliche Abkehr von den Plänen wird es aber seitens des Investors nicht geben, Herr Wiegand teilte uns mit, dass er mit diesem Bauvorhaben einen Wunsch der Stadt Oranienburg umsetzt.“

Ortsbeirat lehnt Bebauungspläne ab

Im Schmachtenhagener Ortsbeirat gab es am Montagabend keine Zustimmung für das geplante Bauvorhaben in der jetzigen Planungsform. Mit drei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung positionierte sich der Ortsbeirat klar gegen die vorgelegten Pläne des Investors. Am 15. September wird sich dieser Antrag dann auch auf der Tagesordnung des Bauausschusses wiederfinden und man darf gespannt sein, wie dieser dann mit den Plänen der PEG Oranienburg umgehen wird.

Von Knut Hagedorn