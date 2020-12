Schmachtenhagen: Ortsbeirat positioniert sich klar für den Bau einer Caravanserei

Schmachtenhagen

Am Mittwoch trafen sich zum letzten Mal in diesem Jahr die Ortsbeiratsmitglieder Schmachtenhagens zur Ortsbeiratssitzung. Ein wichtiges Thema dabei für den Oranienburger Ortsteil ist vor allem die angedachte Neubebauung des jetzigen Oberhavel Bauernmarktes. Der Bremer Investor Oliver Wandel will dort eine Caravanserei errichten. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Realisierung hat das Projekt in den Oranienburger Ausschüssen genommen, eine Zustimmung der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember gilt als sicher.

Besuch von Investor in Schmachtenhagen geplant

Sehr zu Freude von Ortsvorsteherin Katrin Kittel: „Wir haben im Ortsbeirat einstimmig dem Projekt zugestimmt. Für unseren Ort ist es sehr wichtig, dass an diesem Standort wieder Leben einkehrt. Dies steigert auch die Attraktivität Schmachtenhagens.“ Am 2. November sollte Investor Oliver Wandel die Pläne dem Ortsbeirat im Detail vorstellen, die Sitzung wurde jedoch wegen Corona abgesagt. „Herr Wandel hat aber bereits klar signalisiert, jederzeit wenn es möglich ist nach Schmachtenhagen zu kommen und alle Fragen zu beantworten“, so Katrin Kittel abschließend.

Seit 60 Jahren Kommunalpolitiker: Günter Lehmann. Quelle: MAZ-Archiv

Im Rahmen der Ortsbeiratssitzung wurde auch noch Günter Lehmann mit einem Präsentkorb bedacht, für seine 60-jährige Tätigkeit als Kommunalpolitiker. Lehmann ist eines von vier Mitglieder des Ortsbeirates in Schmachtenhagen.

Von Knut Hagedorn