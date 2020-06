Schmachtenhagen: Reisebus stößt mit Streifenwagen zusammen und flüchtet

Schmachtenhagen

Ein 65-jähriger Barnimer befuhr am Mittwoch mit einem Reisebus die Bundesstraße 273 in Schmachtenhagen aus Oranienburg kommend, als er im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und einen Streifenwagen der Polizei touchierte. Bei dem leichten Zusammenstoß wurde zwar niemand verletzt, der Barnimer setzte seine Fahrt aber unerlaubt fort.

Reisebus wird in Finowfurt gestoppt

Aufgrund der Verkehrssituation verloren die Beamten das Fahrzeug zunächst aus den Augen. Etwas später wurde der Bus dann im Bereich Finowfurt festgestellt und gestoppt. Neben den Unfallschäden stellten die Polizisten fest, dass sich an dem Fahrzeug veränderte Kurzzeitkennzeichen befanden. Die eigentlich am 13. Juni abgelaufenen Kennzeichen waren so dem Anschein nach noch bis zum 18. Juni gültig. Neben einem Strafverfahren aufgrund der begangenen Verkehrsunfallflucht wurde somit zusätzlich ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

