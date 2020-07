Verwirrung stiftete – insbesondere bei Anwohnern in und um Schmachtenhagen – in den vergangenen Tagen verschiedene Presseinformationen zu Sanierungsarbeiten an der L29. Die MAZ hakte nach, nun kam heraus: Es finden gar nicht zwei Maßnahmen statt, sondern nur eine – im Ortszentrum Schmachtenhagens. Für das Wirrwarr hat offenbar ein Kommunikationsmissverständnis gesorgt.