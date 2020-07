Schmachtenhagen: Wenn zur Abendstunde der Bus nicht mehr fährt

Schmachtenhagen

Die Stadt Oranienburg hat viel zu bieten. Das Schloss mit seinen Museen und die Gedenkstätte Sachsenhausen ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Der Bahnhof in der Kreisstadt bietet zudem die Möglichkeit, mit der S- oder Regionalbahn bequem Berlin oder weiter entfernte Ziele zu erreichen. Demnach, sollte man meinen, profitieren auch die Bewohner der Oranienburger Ortsteile von den dargebotenen Möglichkeiten, allerdings muss man dafür mobil sein. Die Busverbindungen bieten gerade Nachtschwärmern keine Option, das Auto mal stehen zu lassen – da sie schlichtweg nicht mehr fahren. „Für uns ist das ein echtes Problem, was wir gerne verändern würden. Zumal wir auch viele Berufspendler im Ort haben, die dadurch zwingend auf das Auto angewiesen sind“, beschreibt auch Katrin Kittel, Ortsvorsteherin von Schmachtenhagen, die aktuelle Situation.

Nach 20.36 Uhr geht nichts mehr mit dem Bus

Um 4.51 Uhr hält die aus Liebenwalde kommende Buslinie 805 erstmals in Schmachtenhagen, anschließend passiert der Bus im Stundentakt den Oranienburger Ortsteil. Der letzte Bus des Tages nach Oranienburg hält um 20.31 Uhr in Schmachtenhagen. Aus Oranienburg kommend durchfährt der Bus letztmalig Schmachtenhagen um 19.38 Uhr. Allerdings nur von Montag bis Freitag. Am Wochenende und an Feiertagen hält die Buslinie 805 aus Oranienburg kommend erstmals um 6.34 Uhr in Schmachtenhagen, zwischen 8.34 und 14.34 Uhr allerdings gar nicht und dann bis 20.36 Uhr im Zwei-Stunden-Takt. „Wir haben unter anderem einen Discounter im Ort, der bis 21 Uhr geöffnet hat. Für die dortigen Mitarbeiter ist da ein Auto zwingend notwendig, denn mit Bus erreichen sie Oranienburg dann nicht mehr“, erklärt Katrin Kittel.

Ortsteil Bernöwe nur per Rufbus zu erreichen

Seit Jahren versucht man im Ortsbeirat von Schmachtenhagen das Thema, unzureichende Busverbindungen, anzuschieben. „Wir führen seit längerem Gespräche mit der Stadt Oranienburg, um eine deutlich bessere Taktung zu erzielen, bislang jedoch ohne Erfolg“, so die Ortsvorsteherin. 2600 Einwohner zählt die Gemeinde Schmachtenhagen, 180 davon wohnen im fünf Kilometer entfernten Ortsteil Bernöwe. „Die Situation dort ist noch gravierender, denn Bernöwe ist nicht an die Buslinie 805 angeschlossen. Dort kann man nur per Rufbus ohne Auto wegkommen“, beschreibt Kittel die Situation und ergänzt. „Für die älteren Menschen ohne Auto ist der Weg zum Discounter aus Bernöwe nach Schmachtenhagen ein ordentlicher Ritt von über fünf Kilometern.“

Um die Anbindung zu verbessern, sieht man im Schmachtenhagener Ortsbeirat neben der Buslinie 805 aber auch noch die Heidekrautbahn als wichtiges Verkehrsmittel an. „Bislang fährt die Heidekrautbahn nur am Wochenende zum Bauernmarkt, wird aber sehr gut genutzt. Wir würden uns wünschen, dass die Verbindung auch unter der Woche nutzbar wäre, so hätte man eine schnelle Anbindung nach Berlin, zumal der Bauernmarkt auch ein Anziehungsmagnet ist“, äußert sich Kittel dahingehend. Gespräche mit dem Betreiber der Heidekrautbahn, der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), laufen bereits und laut Kittel durchaus mit guten Erfolgsaussichten. „Wir stoßen nicht auf Granit mit unseren Ideen und sind in konstruktiven Gesprächen“, bestätigt Kittel.

Im Schmachtenhagener Ortsbeirat hofft man auf eine zeitnahe Lösung des vorhandenen Sachstandes. „Es ist ja auch immer wieder zu hören, dass man den Autoverkehr sukzessive aus dem Zentrum Oranienburgs heraushaben möchte. Das geht aber nur mit vernünftigen Anbindungen, um dann auch wirklich mal nach einem Kinobesuch oder einem Ausflug nach Berlin, das Auto stehenzulassen“, so Katrin Kittel abschließend.

