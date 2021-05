Schmachtenhagen: Wut und Empörung über illegale Mülldeponie

Schmachtenhagen

Fassungslos, entsetzt und kopfschüttelnd sitzen die anwesenden Einwohner Schmachtenhagens vor einer Leinwand und blicken empört auf Bilder einer illegalen Mülldeponie im eigenen Ort, die der Ortsbeirat am Montagabend im Rahmen der Ortsbeiratssitzung präsentierte. „Schande, Sauerei, ekelhaft“ raunte es von den Besuchern und die Empörung über die Verhältnisse auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerkes (MAZ berichtete) werden immer größer.

Komplette Autos liegen unter Schutt und Müllbergen. Quelle: Privat

Seit anderthalb Jahren ist die Fläche in der Wensickendorfer Chaussee in Privatbesitz. Das Gelände ist umzäunt, es soll ein Gewerbe auf diesem Grundstück angemeldet worden sein. Bereits im Januar dieses Jahres hatte eine Anwohnerin Anzeige erstattet. „Fäkalien wurden auf das Grundstück der Anwohnerin von der besagten Fläche aus abgelassen. Sie hat auf ihrem Grundstück einen Brunnen, dort kommt nur noch Gülle raus“, erklärt Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Die Verhältnisse auf der Fläche des einstigen Sägewerkes ärgern Kittel maßlos: „Wir sind da mit Hochdruck dran, für uns ist das ein Schandfleck und vor allem weiß keiner, welcher Unrat bislang schon ins Grundwasser gelangt ist. Demnach besteht dort natürlich auch eine große Gefahr der Umweltverschmutzung.“

Hunderte Reifen lagern in Schmachtenhagen. Quelle: Privat

Wie auf einer großen Mülldeponie stapeln sich Autoreifen, Elektrogeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen, Bauschutt und Dachpappe, dazu riesige Mengen an Styropor und unzählige Gasflaschen auf dem einstigen Sägewerkgelände. „Bei einer Begehung mit dem Landkreis konnte man auch bis an die 40 Schrottautos auf dem Gelände feststellen. Bei vielen Autos war noch Benzin im Tank und auch Bremsflüssigkeiten und andere Schmiermittel“, berichtet Kittel. Mehrere Behörden wurden inzwischen eingeschaltet, unter anderem die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Oberhavel, der Niederbarnimer Abwasserzweckverband, der Landesumweltverband in Neuruppin und die zuständige Polizeibehörde.

Viele Autowracks sind auf dem Gelände zu finden. Quelle: Privat

Am Montagabend berichtete der Ortsbeirat den anwesenden Bürgern über die laufenden Prozesse. „Es laufen aktuell Ermittlungen und Maßnahmen von vielen Seiten aus, allen behördlichen Stellen ist klar, hier muss schnellstens etwas passieren“, betont die Ortsvorsteherin.

Von Knut Hagedorn