Schmachtenhagener Buswartehäuschen ist jetzt barrierefrei

Schmachtenhagen

Das Buswartehäuschen an der Oranienburger Chaussee im Ortsteil Schmachtenhagen bietet ab sofort auch Rollstuhlfahrern und Fahrgästen mit Kinderwagen einen regensicheren Unterstand. Das teilte die Oranienburger Stadtverwaltung am Montag mit. Bislang konnten diese nur mit Mühe in den überdachten Wartebereich gelangen. In einer zweitägigen Umbauzeit wurde der Gehweg im Bereich des Wartehäuschens vertieft und das Häuschen so versetzt, dass künftig ein müheloses Ein- und Ausrollen möglich ist. Darüber hinaus wurde im Innenbereich eine Stellfläche für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geschaffen.

Von MAZonline