Grundschüler entern MAZ-Redaktion

Oranienburg

Bereits im September waren Kinder der 5. und 6. Klasse der Neddermeyer-Grundschule in Schmachtenhagen zu Besuch in der Oranienburger MAZ-Redaktion. Die Kinder, die sich alle auch für die Schülerzeitung engagieren, hatten viele Fragen an Redaktionsleiter Sebastian Morgner und die Redakteure mitgebracht. Gleich morgens um neun stiegen die acht Kinder mit Schulsozialarbeiterin Kordula Jambor in den Bus, um dann die Redaktion zu entern.

Nachwuchsredakteure löchern den Redaktionsleiter mit Fragen

Nach einer herzlichen Begrüßung ging Redaktionsleiter Morgner die aktuelle Ausgabe der Märkischen Allgemeinen durch, erklärte, wo welche Teile der Zeitung entstehen. Da staunten die Kinder nicht schlecht als sie erfuhren, dass Teile der Zeitung sogar im weit entfernten Hannover produziert werden. „Wir wissen heute schon was morgen in der Zeitung steht“, scherzte der Redaktionsleiter. Anschließend beschäftigten sich die Nachwuchsredakteure mit dem Thema Layout. Wie wird eine Zeitung aufgebaut, was gilt es zu beachten? Auch dazu konnten die Redakteure viel Wissenswertes an die Schülerinnen und Schüler vermitteln. Danach besichtigten alle gemeinsam die Redaktion, Sebastian Morgner erklärte den Grundschülern womit sich die Redakteure beschäftigen und welche Aufgaben die freien Mitarbeiter haben. Im Anschluss ging es dann ins Detail. Was bedeutet Recherche, warum ist sie so wichtig für einen Artikel? Welche Informationen müssen unbedingt darin enthalten sein? All das nahmen die Schülerinnen und Schüler für ihre Arbeitsgemeinschaft „Kreative Köpfe“ mit. Neun Mitglieder haben sich dort zusammengefunden, um eine Schülerzeitung herauszubringen.

Die Grundschüler erfuhren von Redaktionsleiter Sebastian Morgner viel Wissenswertes rund um das Thema Zeitung. Quelle: Stefanie Fechner

Die Idee dazu hatte Timon Lehmann (11). Er wandte sich damit an Schulsozialarbeiterin Kordula Jambor, die von der Idee sofort begeistert war. „Die Kinder planen und organisieren alles in Eigenregie, ich bin dabei nur unterstützend tätig“, erklärte sie. Ziel der Grundschüler ist es, ihre Schülerzeitung vierteljährlich herauszubringen.

Von Stefanie Fechner