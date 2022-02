Schöffengericht Oranienburg: Angeklagte soll ältere Dame um viel Geld erleichtert haben

Oranienburg

Der Prozess gegen Melanie K. wegen Betrugs und Freiheitsberaubung wurde vor dem Schöffengericht Oranienburg fortgesetzt. Die 51-Jährige soll laut Anklage in den Jahren 2019 und 2020 in Schritten 167 000, 40 000, 10 000, 20 000 und 9000 Euro, insgesamt demnach 246 000 Euro vom Konto der 82-jährigen Ute G. aus Velten abgehoben und veruntreut haben.

Die vermeintlich betrogene alte Dame, die von der Angeklagten über Jahre betreut worden war, bezeugte am ersten Verhandlungstag, das Geld nie von Melanie K. bekommen zu haben. Sie habe diese Summen immer im Auftrag der Kontoinhaberin abgehoben und an diese abgegeben, behauptet dagegen die Angeklagte. Als Zeugen benannte sie dafür ihren Vater und ihren Exfreund (MAZ berichtete).

Ex-Freund widerspricht Melanie K.

Am Freitag ging es mit widersprüchlichen Aussagen weiter. Es ging um 9000 Euro, die die Angeklagte angeblich mit Einverständnis von Ute G. abgehoben und an ihren damaligen Freund Pasqual P. übergeben habe. Der 51-Jährige musste diesen Betrag als Auflage aus einer Verurteilung an den Weißen Ring (Opferschutzverein) zahlen. Pasqual P. bestätigte als Zeuge, dass er am 18. Dezember 2019 das Geld am Schalter der Commerzbank direkt von der Angeklagten als Darlehen bekommen habe. Sie habe ihm allerdings gesagt, dass es vom Konto ihres Vaters sei und nicht vom Konto der Geschädigten.

Der Prozess wird fortgesetzt und zum nächsten Monatsende das Urteil erwartet.

Von Helmut Schneider