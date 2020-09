„Schönes buntes Oberhavel“: Neue Ausstellung eröffnet in der Tourist-Info

Oranienburg

Getreu dem Motto „Ich male meine Bilder, wie sie mir gefallen“ hat sich die Künstlerin Helma Thulke-Marquardt für ihre neue Ausstellung ganz der Vielfalt der Architektur gewidmet. Und hat zahlreiche Motive in Oberhavel in stimmungsvollen, farbenfrohen Bildern festgehalten. Zu sehen sind diese ab Freitag, 25. September 2020, in der Galerie der Tourist-Information Oranienburg, Schloßplatz 2.

Nachdem ihre Vorliebe lange den Blumen- und Landschaftsmotiven galt, entdeckte die gebürtige Berlinerin durch Kurse und Workshops das "Urban Sketching" für sich: Dabei geht es darum, „einzufangen“, was Menschen täglich sehen und nicht immer als attraktiv wahrnehmen – etwa bestimmte Gebäude, Plätze und Städte in ihrer einzigartigen Architektur–, diese in bunte Farben zu tauchen und neu zu betrachten.

Das Rathaus in Birkenwerder, gemalt von Helma Thulke-Marquardt. Quelle: privat

Helma Thulke-Marquardt malt bevorzugt mit verschiedenen Aquarelltechniken aber auch mit Acryl- und Mischtechniken. Seit 2016 ist sie als Mitglied im Verein KUNSTRAUM im Oranienwerk aktiv und lebt in Oberkrämer.

Bis Dienstag, 24. November 2020, können sich Interessierte die Bilder der Künstlerin zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information ansehen: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr, Infotelefon 03301/ 600 81 10. Führungen finden nach telefonischer Anmeldung unter 0175/ 1 99 82 03 statt.

