Schornsteinfeger sieht nicht schwarz

Hammer

Schornsteinfegern wird bekanntlich nachgesagt, dass sie Glück bringen. In diesem Tagen schauen einige Leute eher skeptisch drein, wenn an ihrer Tür einer der Männer in der schwarzen Kluft klingelt. Ronald Lampert ist einer von ihnen. „Was soll ich machen“, sagt er. Die Feuerstätten, egal, womit sie beheizt werden, müssten nun mal regelmäßig kontrolliert werden. Das schreibe der Gesetzgeber so vor.

Bislang überall eingelassen worden

Und wenn ihm trotzdem jemand den Zutritt verwehrt? Dann werde die Ablehnung protokolliert und müsse unterschrieben werden, sagt der Schornsteinfegermeister aus Hammer. Die Kontrolle werde in einem solchen Fall verschoben und zu einem späteren Termin nachgeholt. Bis dahin werde die unkontrollierte Heizungsanlage gewissermaßen auf eigene Gefahr betrieben. Erzwungen, so Ronald Lampert, werde der Zugang zu den Wohnungen und Häusern natürlich nicht. Schon gar nicht, wenn dort jemand wohne, der als Corona-Verdachtsfall gilt oder zu einer Risikogruppe gehört. Dies müsse natürlich auf eine entsprechend vorsichtige Art und Weise signalisiert werden. Bislang habe er aber noch nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen. Und auf seinen Kontrollen kämen täglich schon so etwa 15 bis 20 Haushalte zusammen.

Ohne Handschlag aber mit Sicherheitsabstand

„Nein“, meint der Schornsteinfegermeister aus Hammer, „ein mulmiges Gefühl habe ich bei der Ausübung meines Jobs nicht.“ Um das Schicksal nicht herauszufordern, gebe er niemandem mehr die Hand und halte Abstand. Und dann sei er ja auch nicht ständig unterwegs, um Heizungsanlagen zu überprüfen. Etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringe er immer noch mit den notwendigen Reinigungsarbeiten von Schornsteinen und Kaminen.

Erst Greta – jetzt Corona

Auffällig sei natürlich, so der 50-Jährige, dass die Leute gegenwärtig kaum noch über ein anderes Thema reden. Vor Wochen sei es noch Greta gewesen, die hauptsächlich die Gemüter erhitzt habe, jetzt sei es Corona. Das sei auf Dauer schon etwas nervig. Aber er erlebe auf der anderen Seite auch noch genügend Leute, die bemüht sind, sich nicht verrückt machen zu lassen und in Panik zu verfallen. Er, so Ronald Lampert, habe jedenfalls keine Angst. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen könne es jeden erwischen. 100-prozentige Sicherheit gebe es nicht. Es sei denn, man schließe sich ein und gehe nicht mehr hinaus. Aber wer könne das schon. Das Leben müsse schließlich weitergehen.

Kein Verständnis für Hamsterkäufe

Was der Schornsteinfegermeister allerdings nicht versteht, sind Hamsterkäufe. „Was wollen die Leute mit diesen Mengen“, fragt er. Zumal immer wieder von offizieller Seite versichert werde, dass die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln gewährleistet bleibe. „Wenn das alles erstmal vorbei ist, wird ein Großteil der Lebensmittel weggeschmissen“, ist sich der 50-Jähige sicher.

Worauf Ronald Lampert derzeit verzichten muss, sind die Abende mit den Freunden vom Kegelklub in Hammer. Dass sei zwar doof, doch nicht einmal ein Schornsteinfeger könne an dieser unglücklichen Situation derzeit etwas ändern.

Von Bert Wittke