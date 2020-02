Die beste Bahn ihres Lebens

Oranienburg/Hennigsdorf

„Die beste Bahn meines Lebens“ von der Autorin Anne Becker – aus diesem Buch trugen die Schüler den vorgegebenen Fremdtext beim Kreisentscheid zum 61. bundesweiten Vorlesewettbewerb im Stadtklubhaus Hennigsdorf vor. Und bestimmt war der Verlauf des Wettbewerbs auch eine zumindest gute Bahn im Leben der Schüler an sich. Denn die Sechstklässler aus den Orten Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Hohen Neuendorf, Glienicke, Schildow, Oberkrämer, Leegebruch und Mühlenbeck nahmen ganz viel Input mit vom Publikum.

Bewertet wurde neben der Interpretation des Gelesenen auch die Lesetechnik. Und ob der vorgelesene Text dann auch zu der Vorankündigung passt, konnten die Schüler in der ersten Kategorie vorstellen, in der sie aus ihrem aktuellen Lieblingsbuch vorlasen.

Lukas Zahn liest sich in Hennigsdorf an die Spitze

Vorlese-Gewinner Lukas Zahn (12) aus Hennigsdorf entschied sich für das Buch „Burg der Abenteuer“ von Enid Blyton, in dem die Romanhelden geheimnisvollen Dingen in der Burg auf den Grund gehen. 118 Punkte bekam der Schüler von der Jury, in der sich je ein Vertreter der Stadt, der „Bücherstube“ und der Stadtbibliothek befand. Auch die MAZ saß in der Jury.

Die drei Gewinner in Hennigsdorf: Jonas Maier (r.,Platz 3), Nele Schröter (Platz 2) und Platz-1-Gewinner Lukas Zahn. Quelle: Jeannette Hix

Bis zu 30 Bücher „verschlingt“ Lukas pro Jahr. „Am liebsten lese ich Abenteuer-Geschichten“, sagt der Schüler. Jonas Maier aus Beetz heimste den 2. Platz ein. „Ich lese auch Zeitung, aber am liebsten den Sportteil“, sagt der Schüler, der schon mit gut vier Jahren lesen konnte. Krimis sind die Leidenschaft von Nele Schröter aus Leegebruch. „Ich lese am liebsten abends vor dem Schlafengehen“, sagt sie.

Und eines ist für die kleinen Leseratten schon jetzt klar. Wenn im nächsten Jahr neue Sechsklässler beim Lesewettbewerb starten, drücken sie ganz fest die Daumen für die, die am Rednerpult vor dem gespannten Publikum eine „Bahn ihres Lebens“ beim Wettbewerb meistern.

Auch in Oranienburg waren die kleinen Vorleser voll bei der Sache. Quelle: ENRICO KUGLER

Marie Rosinski machte in Oranienburg den ersten Platz

Von der königlichen Mission des Mops Lord Gordon handelte derweil das Buch, aus dem die Oranienburger Schüler und Schülerinnen gemeinsam lesen mussten. Und es gab eine recht überraschte Siegerin. „Ich hätte auf Florentine getippt. Die fand ich gut“. Sie selbst sei ziemlich nervös gewesen, blickte Marie Rosinski zurück. Die elfjährige von der Friedrich-Wolf-Grundschule Lehnitz hatte nach Meinung der Jury hier am besten gelesen.

Die Platz-1-Gewinner machen beim Bezirkswettbewerb im März mit

Sie gewann zwei Bücher, eine Urkunde und – wie Lukas Zahn in Hennigsdorf – das gelöste Ticket zum Bezirkswettbewerb im März. Die übrigen 13 Mädchen und Jungen erhielten ebenfalls eine Teilnahmeurkunde und ein Buch. Gelesen wurde quer durch die Genres. Ausschnitte aus Büchern, die vom Trösten der besten Freundin handelten, nachdem es per SMS – nicht per Whatsapp! – vom Freund die Abfuhr gegeben hat, waren dabei. Ebenso Geschichten vom Känguruh, das an der Zollkontrolle eines Flughafens vom „outgesourcten und lohngedumpten“ Kontrolleur fies in die Mangel genommen wird und erst seinen Beutel leeren und ihn anschließend aufs Fließband der Röntgenanlage legen muss.

Hoch konzentriert wird die richtige Lesestelle im Buch gesucht. Quelle: ENRICO KUGLER

Gewinnerin Marie findet Bücher von David Williams gut. Auch wenn momentan eher Literatur über den zweiten Weltkrieg und die DDR ihren Lesealltag bestimmt. Zum Bezirksausscheid wird es dann aber eines der Werke von Williams, war sie sich schon ziemlich sicher.

„ Marie kennen wir schon lange“, schmunzelte Jennifer Bonk, die mit dem Bibliotheksteam den Vorlesewettbewerb gestaltete. „Sie ist eine Vielleserin“, räumte sie ihr einige Chancen beim Bezirkswettbewerb ein.

Von Jeannette Hix und Björn Bethe