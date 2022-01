Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust 2022 sprachen am Donnerstag Schülerinnen und Schüler aus dem Oranienburger Georg Mendheim Oberstufenzentrum und Schülerinnen und Schüler aus der israelischen Partnerstadt Kfar Jona mit einem Überlebenden des Holocausts. Auch die Bürgermeister beider Städte nahmen an der Online-Veranstaltung teil.