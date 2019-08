Oranienburg

Für Familie Kaundinya war das diesjährige Zuckertütenfest, das am Sonnabend im Oranienburger Schlosspark begangen wurde, bereits die zweite Auflage. Sohn Felix (7) geht jetzt in die zweite Klasse. „Wir fanden es vor einem Jahr so schön, dass wir das noch mal nacherleben wollten“, sagt Mama Davia. Und für Bruder Ben (3) war der Besuch der Spielewelt mit Luftkissen-Trampolin, Wasserspielplatz und sonstigen Spielgeräten das reinste Abenteuer. Das galt auch für die mitgebrachten Freunde.

Clownin Ambrosi mit ihrem Ballons faltenden Begleiter. Quelle: Helge Treichel

Denn neben den fest installierten Angeboten warteten zahlreiche Stände auf die Kinder – vom Airbrush-Tattoo über Bogenschießen, Entenangeln und Eisstand bis hin zur Zuckerwatte. Nicht zu vergessen das Imbissangebot im Festzelt. Zwei Clowns trugen das Ihrige zum Erlebnis bei – mit einer Show und gefalteten Luftballon-Skulpturen.

Den Hügel in der Gartenlandschaft hatte Familie Kastner-Graßme aus Oranienburg für ihre Picknick-Decken erobert. Unter anderem im mitgebrachten Angebot: Würstchen, Bouletten, Brot, Tomaten-Mozarella-Spieße, Kekse und Melone. Sohn Liam (6) wird künftig die Havelschule besuchen. Der Abc-Schütze freut sich schon auf den neuen Lebensabschnitt und besonders über die Lego-Bausteine in der Schultüte. Mit dabei: seine kleine Schwester Yuna. Sie war am Einschulungstag gerade 15 Tage alt.

Emilia (5) am Schießstand mit der Armbrust. Einer ihrer Klebepfeile traf direkt ins Schwarze. Quelle: Helge Treichel

Mit befreundeten Eltern war auch Familie Arlt aus Oranienburg zum Zuckertütenfest erschienen. Ihre Tochter Emely (6) wird mit Rihanna (6) die selbe Schule und sogar Klasse besuchen. Während die Erwachsenen in einer geselligen Runde zusammensaßen, nutzten die insgesamt fünf Kinder unterschiedlichen Alters die Spielangebote. Später wollte man sich gemeinsam einen Mittagsimbiss holen.

In ihrer Kita hatte Jasmin (6) das Plakat vom Zuckertütenfest entdeckt – und wollte unbedingt mitmachen. Mama Melanie Böhnel und Oma Birgit nahmen sich dafür die Zeit, während der Papa zu Hause die Einschulungsfeier vorbereitete. Jasmin wird die Grundschule Sachsenhausen besuchen.

Erik (6) aus Hennigsdorf eiferte am Einschulungstag den Tattoos seiner Mutter nach: Er ließ sich einen coolen Airbrush-Drachen auf den Arm sprühen. Der hält ungefähr sieben Tage, versprach Hans-Jürgen Körner. Quelle: Helge Treichel

Schon im Vorfeld war der Zuspruch groß für das Fast, bilanzierte Veranstaltungsmanagerin Kathrin Weise von der TKO. Alle 18 Bierzeltgarnituren waren ausgebucht. Am Abend konnte sie rund 1400 Gäste verbuchen. „Das war ein sehr schöner Tag, der sehr gut angenommen wird“, sagt sie, „das freut uns sehr.“ Der Spielbereich des Schlossparks war am Sonnabend übrigens themengerecht ausgeschmückt. Kinder aus der Kita „Stadtmusikanten“ und der „Schlossparkkita“ sowie aus dem Hort der Grundschule Germendorf hatten allerlei Schmuckelemente gebastelt und drapiert.

Von Helge Treichel