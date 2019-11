Zahlreiche Aktionen finden am 15. November (Freitag) anlässlich des Vorlesetages in Oranienburg statt. Während der Vormittag vornehmlich für kleine Leser eingeplant ist, gibt es am Nachmittag und in den Abendstunden Stoff für Jugendliche und Erwachsene. Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz wird im MAZ-Kundencenter aus seinem Buch „Der Brotmacher“ lesen.